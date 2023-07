Paradox Interactive: 12 Spiele in Arbeit laut neustem Finanzbericht

Paradox Interactive legt einen vorläufigen Finanzbericht vor und gewährt einen Einblick für den Zeitraum von Januar bis Juni 2023.

Das Studio konnte in diesem Zeitraum einen Umsatz von 70,9 Millionen Dollar erzielen, was ein Plus von 61 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. An Gewinn sind 28,2 Millionen Dollar erzielt worden, mit einem satten Plus von 37 % zum letzten Jahr.

Betrachtet man die Liste der Spiele von Paradox Interactive, welche bislang veröffentlicht wurden, spielen natürlich Titel wie Age of Wonders 4, Mechabellum sowie zahllose DLCs für die typischen Spiele aus dem Haus eine Rolle. Zuletzt erhielt Cities: Skylines einen umfangreichen DLC. Ebenso die erfolgreiche Portierung von Crusader Kings III für die Xbox, welches im Xbox Game Pass enthalten ist, sorgt hier für ein sattes Plus.

In der abschließenden Übersicht listet das Studio die Kennzahlen noch einmal erneut auf. Interessant ist hier allerdings der Eintrag, dass sich derzeit 12 Spiele in Entwicklung befinden. Aktuell laufen beispielsweise die Entwicklungen The Lamlighters League, Life By You, Cities: Skylines II, Star Trek: Infinite, Stellaris Nexus sowie Space Trash Scavenger. Ihr dürft also gespannt sein, was demnächst noch aus Schweden angekündigt wird.