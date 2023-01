Park Beyond: Zweites Entwicklertagebuch zur Freizeitpark-Simulation

Autor:, in / Park Beyond

Im zweiten Entwicklertagebuch zu Park Beyond gehen die Entwickler auf den Story-Modus der kommenden Freizeitpark-Simulation ein.

Bei dem vom deutschen Studio Limbic Entertainment entwickelten Park Beyond handelt es sich um eine Freizeitpark-Simulation mit einem ungewöhnlichen Ansatz, welcher der Kreativität der Spieler kaum Grenzen setzt.

Nicht einmal Naturgesetze, wie etwa die Schwerkraft, sollen den Ideen virtueller Freizeitpark-Architekten dabei im Wege stehen. Eine weitere Besonderheit ist der ausgeprägte Story-Modus, in dem Spieler auf viele interessante Persönlichkeiten treffen und mit diesen interagieren werden.

Wie das im Detail aussieht, wie die Missionen in Park Beyond ablaufen und welches Konzept hinter dem Story-Modus steckt, erklären Creative Director Johannes Reithman, 3D Artist Lisa Graf und Associate Art Director Simon Klinz im zweiten Entwicklertagebuch zu Park Beyond.