Pentiment: Weitere Details und Screenshots zum Spiel

Obsidian Entertainment von den Xbox Game Studios hat Pentiment für Xbox Serie X|S, Xbox One-Konsolen, Windows PC, Xbox Game Pass und PC via Steam angekündigt.

Obsidian Entertainment hat sich seit über 18 Jahren auf die Entwicklung der weltweit fesselndsten RPGs mit Entscheidungsfreiheit spezialisiert. RPGs wie Fallout: New Vegas, South Park: The Stick of Truth, Alpha Protocol, Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, und die Pillars of Eternity-Franchise.

Ihr Einzelspieler-Science-Fiction-Epos The Outer Worlds wurde von Kritikern gelobt, ebenso wie ihr jüngster Vorstoß in das kooperative Multiplayer-Survival Abenteuer Grounded, das schnell über 10 Millionen Spieler fand.

Gegründet wurde Obsidian von Veteranen der Black Isle Studios, mit Wurzeln in Icewind Dale, Planescape: Torment, Fallout und Fallout 2. Obsidian hat sich zum Ziel gesetzt unglaubliche Welten zu erschaffen, die die Spieler auf ihre eigene Art spielen können. Jetzt wurde mit Pentiment ein neues Spiel enthüllt.

Das Spiel soll im November 2022 zu einem Preis von 19,99 Euro erscheinen. Jetzt wurden einige weitere Details zum Titel bekannt gegeben.

In Pentiment tretet ihr ein in eine lebendige, illustrierte Welt, inspiriert von illuminierten Manuskripten und gedruckten Holzschnitten in einer Zeit, in der sich Europa an einem Scheideweg großer religiöser und politischer Veränderungen befindet.

In diesem erzählerischen Abenteuer wandelt ihr auf den Spuren von Andreas Maler, einem Meisterkünstler, der der sich inmitten von Morden, Skandalen und Intrigen in den bayerischen Alpen wiederfindet.

Features:

Eine illustrierte Welt: Erlebt das Europa des 16. Jahrhunderts so, wie es die Meisterkünstler der damaligen Zeit sahen. Kunst, inspiriert von großen illuminierten Manuskripten und den frühesten gedruckten Büchern, wird zu einer lebendigen, atmenden Welt.

Entdeckt Geheimnisse und Skandale: Auf der Suche nach den Geschichten und Geheimnissen der kleinen bayerischen Stadt Tassing und der nahe gelegenen Abtei Keirsau trefft ihr auf eine bunte Schar von Charakteren.

Spielt euren Weg: Jede Entscheidung, die ihr trefft, kann einen tiefgreifenden Einfluss auf die Zukunft der Gemeinde haben. Findet euren eigenen Weg durch diese turbulente Zeit und erlebt, wie sich die Folgen eurer Entscheidungen über Generationen hinweg auswirken.

In der Pentiment Screenshot Galerie gibt es weitere Impressionen zum Spiel.