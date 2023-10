Persona 3 Reload: Yukari Takeba schwingt den Bogen

Autor:, in / Persona 3 Reload

Mit Yukari Takeba erhaltet ihr nicht nur eine fleißige Köchin mit Hang zum Essen in euer Persona 3 Reload-Team, sondern ebenso eine hervorragende Fernkämpferin. Mit ihrem Bogen bleibt kein Gegner sicher, der versucht aus der Distanz auf euer Team loszugehen.

Yukari aus Persona 3 Reload wird von Heather Gonzalez eingesprochen. Sie lieh ihre Stimme bereits einigen Charakteren, die ihr unter Umständen sogar kennt. In Monster Hunter Rise sprach sie Minoto, in Honkai: Star Rail war sie die Stimme von Cocolia Rand.

Persona 3 Reload wird am 2. Februar 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One, PC und im Xbox Game Pass erscheinen. Ebenfalls dürft ihr euch in der nächsten Woche über ein weiteres Spotlight zu einem der Charaktere freuen.