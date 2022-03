Playdead: Verstärkung für ein unangekündigtes Adventure gesucht

Autor:, in / Playdead

Bereits im Januar haben wir darüber berichtet, dass das in Kopenhagen ansässige Indie-Studio Playdead nach Unterstützung für ein 3rd-Person-Adventure sucht. Nach den beiden erfolgreichen Spielen LIMBO und INSIDE, geht es nun in eine Science-Fiction-Open-World, die auf der Unreal Engine basiert.

Für diesen Titel sucht das Studio einen Senior 3D Artist. Wenn ihr also Interesse an einem neuen Wirkungsbereich samt Umzug ins schöne Dänemark habt, zögert nicht euch zu bewerben. Playdead beschäftigt aktuell 55 Mitarbeiter in verschiedenen Studios und ist erst kürzlich eine Kooperation mit Epic Games eingegangen.