PlayerUnknown’s Battlegrounds: Roadmap für PUBG 2021 und mehr enthüllt

KRAFTON, Inc. enthüllt wichtige PUBG-Inhalte. Zu den Highlights gehören die Roadmap für PUBG 2021, ein neuer Racing-Modus, die Enthüllung von Saison 12 und mehr.

KRAFTON, Inc. präsentiert heute eine Reihe von verschiedenen PUBG Updates sowie Events, die für diesen Juni geplant sind. Neben wichtigen geplanten Inhalten für den Rest des Jahres 2021 enthält es ein komplettes visuelles Update der Karte Miramar, das Anfang Juni veröffentlicht wird. Außerdem enthüllt das Unternehmen seine bevorstehende In-Game-Kollaboration mit der europäischen Motorradmarke El Solitario, Informationen zum neuen zeitlich begrenzten Racing-Modus und Details zu Saison 12.

PUBG 2021 DEV PLAN – UPDATES

Im ersten von zwei geplanten Dev-Plan-Updates für 2021 hat KRAFTON die Roadmap für neue PUBG-Inhalte vorgestellt, die in diesem Jahr integriert werden . Anfang Juni wird die Karte Miramar ein vollständiges visuelles Update erhalten. Das Unternehmen kündigte außerdem an, dass für PUBG in Q3 2021 und Q4 2021/Q1 2022 zwei neue 8×8-Karten kommen.

Aktualisierung von Miramar (PC: 2. Juni, Konsolen: 10. Juni) – Diese Karte erhielt 2019 eine leichte Anpassung mit der Einführung einer neuen Optik und Lore-Elementen. In diesem Sommer bekommt Miramar ein großes visuelles Update, das neue Technologien nutzt, die KRAFTON bereits in den letzten Karten wie Paramo und Haven nutzte. Die Karte wird als Teil von Saison 12.1 Update erscheinen.

Neue Map – „Codename: Tiger“ (Q3 2021) – Nach der Überarbeitung von Miramar wird KRAFTON seinen ersten neuen 8×8-Schauplatz seit 2018 veröffentlichen. „Tiger“ wird viele der Kernaspekte aufweisen, die Fans an neuen PUBG-Karten schätzen. Allerdings wird es eine wichtige neue Gameplay-Mechanik in PUBG einführen: Die Möglichkeit für Spieler, nach einer anfänglichen Niederlage wieder in die Schlacht zurückzukehren.

New Map – “Codename: Kiki” (Q4 2021 bzw. Q1 2022) – Ende dieses Jahres bis Anfang 2022 plant KRAFTON die Veröffentlichung seiner vierten 8×8 PUBG-Karte – „Codename: Kiki“. Diese Karte wird eine Vielzahl von Schauplätzen bieten, von geheimnisvollen unterirdischen Laboren und riesigen Wolkenkratzern bis hin zu Sumpfgebieten und Unterwassergebäuden. Da die Karte noch in der frühen Entwicklung ist, plant KRAFTON die Veröffentlichung weiterer Details später im Jahr.

Weitere Informationen zum ersten PUBG 2021 Dev-Plan-Update gibt es hier. Teil zwei des 2021 Dev-Plans, der sich auf zentrale Gameplay-Aspekte und Service-Updates konzentrieren wird, folgt später im Sommer.

PUBG x EL SOLITARIO ZUSAMMENARBEIT

KRAFTON enthüllte kürzlich seine Zusammenarbeit mit El Solitario, dem beliebten spanischen Motorradunternehmen, das die klassische Motorradkultur in ganz Europa vorantreibt. Um die Zusammenarbeit beider Unternehmen zu feiern, sich neuen Herausforderungen zu stellen und eigene Trends zu kreieren, wird KRAFTON vom 1. Juni bis zum 30. Dezember die beliebten „Desert Wolves“-Offroad-Motorräder und Themen-Outfits von El Solitario in PUBG vorstellen.

ZEITLICH BEGRENZTER RACING-MODUS

Zur Abrundung der Zusammenarbeit von PUBG mit El Solitario wird ein neuer Racing-Modus für eine begrenzte Zeit spielbar sein. Dieser auf Miramar verfügbare Modus bietet zwei verschiedene Racing-Typen: Solo und Squad (bis zu vier Spieler).

Spieler, die den Fahrzeug-Skin „El Solitario Desert Wolves“ besitzen, erhalten diesen automatisch für das Fahrzeug „Motor Bike“.

Der Rennmodus wird vom 2. bis 14. Juni auf PC und vom 10. bis 21. Juni auf Konsolen verfügbar sein.

SAISON 12.1

Zusätzlich zur Einführung der überarbeiteten Karte Miramar am 2. Juni auf PC und am 10. Juni auf Konsolen wird Saison 12 auch eine neue Ranglistensaison, erweiterte Anpassungsoptionen, eine neue Waffe und ein neues Fahrzeug einführen.

Neue Ranglistensaison : Update 12.1 ist der Beginn einer neuen Ranglistensaison. Alle Belohnungen, die während der Ranglistensaison 11 verdient wurden, finden sich automatisch im Inventar der Spieler wieder, sobald Saison 12 am 2. Juni live geht. Ähnlich wie die vorherige Ranglistensaison wird die Ranglistensaison 12 über einen Zeitraum von zwei Monaten laufen.

: Update 12.1 ist der Beginn einer neuen Ranglistensaison. Alle Belohnungen, die während der Ranglistensaison 11 verdient wurden, finden sich automatisch im Inventar der Spieler wieder, sobald Saison 12 am 2. Juni live geht. Ähnlich wie die vorherige Ranglistensaison wird die Ranglistensaison 12 über einen Zeitraum von zwei Monaten laufen. Waffen-Skin-Aufwertungssystem : Das neue Waffen-Skin-Aufwertungssystem wird mit dem Update 12.1 sein Debüt feiern. Es ermöglicht den Spielern, das Aussehen bestimmter Waffen-Skins zu überarbeiten, indem sie bestimmte Materialien und Gegenstände im Spiel verbrauchen. Diese evolutionären Waffenskins, die in Glückskisten für Waffen-Skins erhältlich sind, erhalten neue Eigenschaften, wenn sie aufgelevelt werden.

: Das neue Waffen-Skin-Aufwertungssystem wird mit dem Update 12.1 sein Debüt feiern. Es ermöglicht den Spielern, das Aussehen bestimmter Waffen-Skins zu überarbeiten, indem sie bestimmte Materialien und Gegenstände im Spiel verbrauchen. Diese evolutionären Waffenskins, die in Glückskisten für Waffen-Skins erhältlich sind, erhalten neue Eigenschaften, wenn sie aufgelevelt werden. Neue Waffe „Lynx AMR“ : Erhältlich durch Versorgungspakete in normalen Miramar-Spielrunden, ist die L6 Lynx das erste panzerbrechende Gewehr in PUBG. Dieses halbautomatische Gewehr ist in der Lage, militärische Ausrüstung und gepanzerte Spieler oder Fahrzeuge zu durchbrechen. Als effektiver Konter gegen Fahrzeuge gedacht, bleibt das L6 bei klugem Einsatz ein effektives Scharfschützengewehr gegen Spieler.

: Erhältlich durch Versorgungspakete in normalen Miramar-Spielrunden, ist die L6 Lynx das erste panzerbrechende Gewehr in PUBG. Dieses halbautomatische Gewehr ist in der Lage, militärische Ausrüstung und gepanzerte Spieler oder Fahrzeuge zu durchbrechen. Als effektiver Konter gegen Fahrzeuge gedacht, bleibt das L6 bei klugem Einsatz ein effektives Scharfschützengewehr gegen Spieler. Neues Fahrzeug – Quad : Dieses auf Miramar verfügbare All-Terrain-Fahrzeug (ATV) hat vier Niederdruckreifen mit einem Fahrersitz sowie eine Lenkstange zur Steuerung. Es ist einem ATV-Rennmodell für Erwachsene nachempfunden, verfügt aber über einen Rücksitz für einen Beifahrer.

: Dieses auf Miramar verfügbare All-Terrain-Fahrzeug (ATV) hat vier Niederdruckreifen mit einem Fahrersitz sowie eine Lenkstange zur Steuerung. Es ist einem ATV-Rennmodell für Erwachsene nachempfunden, verfügt aber über einen Rücksitz für einen Beifahrer. Lobby-Ball: Spieler können mit einem Fußball herumkicken, während sie auf der Startinsel auf den Beginn einer Spielrunde warten. Diesen können sie während der Wartezeit dribbeln, passen und schießen, oder sogar ein kurzes Fußballspiel starten.

Das Video zum Patch 12.1 gibt es weiter unten zu sehen. Season 12 startet am 2. Juni für PC und am 10. Juni für Konsolen. Spieler, die Update 12.1 vorab testen möchten, können dies ab heute auf dem PC-Testserver tun. Weitere Informationen zu Update 12.1 finden sich in den vollständigen Patchnotizen.

In der Galerie warten dazu noch über 30 PUBG-Screenshots von euch entdeckt zu werden.