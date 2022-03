PlayStation 5: Sony hat sehr beliebte Spielmarke von Konami erworben laut Gerücht

Autor:, in / PlayStation 5

Noch im März soll Sony ein neues PlayStation-Event abhalten, bei dem auch angeblich ein neuer Trailer zu Hogwarts Legacy gezeigt werden könnte.

Doch Sony könnte dort auch die Übernahme einer Spielmarke von Konami verkünden. Denn aktuellen Gerüchten von Video Game Leaks zufolge soll sich PlayStation klammheimlich eine sehr beliebte IP von Konami geschnappt haben.

Wie Video Game Leaks schreibt, soll es sich um ein Spiel handeln, über das zuvor schon in seinen Leaks gesprochen wurde. Infrage kämen dann Silent Hill oder Metal Gear Solid. Mehr dazu will der Insider in den nächsten Tagen verraten.

Die Exklusivität beider Marken würde sich beim nächsten Event von PlayStation sicher gut als Neuigkeit präsentieren lassen, sofern sie denn zutrifft.