PlayStation 5: Übertrifft Xbox Series X|S in 2022 im Verhältnis 2:1 laut Analysten

Auch in diesem Jahr sollen sich mehr Konsumenten für eine Konsole aus dem Hause Sony statt aus dem Hause Microsoft entscheiden.

Davon geht zumindest Piers Harding-Rolls, Analyst beim Marktforscher Ampere Analysis, aus.

Laut einer Analyse des Marktforschungsunternehmens wird das Verhältnis bei 2:1 liegen. PlayStation 5-Konsolen sollen der Prognose nach 18 Millionen Mal in diesem Jahr verkauft werden, während es bei Microsoft nur 9 Millionen Xbox Series X und Xbox Series S Konsolen werden sollen.

Keine Sorge machen dürfte sich hingegen Nintendo. Ampere Analysis sagt für das Jahr 2022 einen Absatz von 21 Millionen Nintendo Switch Konsolen voraus. Damit liegt man gegenüber Sony und Microsoft erneut ganz vorn.

🎮Last year the console market saw strong consumer demand met by pressure on availability of components. How will this evolve in 2022? – @PiersHR

Xbox Series: 9m.

PlayStation 5: 18m

Nintendo Switch: 21m

Watch the full video here: https://t.co/qE2HwpcTFZ pic.twitter.com/5mqbZeDkIh

— Ampere Analysis (@AmpereAnalysis) January 20, 2022