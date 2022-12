Prime Gaming: Diese Weihnachts-Angebote sind jetzt gratis

Ab sofort können sich Amazon Prime-Mitglieder die Ferien mit zusätzlichen kostenlosen PC-Spielen und Inhalten für Top-Titel versüßen.

Diese Titel für PC sind jetzt verfügbar:

Dishonored 2

Metal Slug

Metal Slug X

Metal Slug 3

Real Bout Fatal Fury

The King of Fighters 2003

The Last Blade

The Last Blade 2

Twinkle Star Sprites

SNK 40th Anniversary Collection

Die Weihnachtszeit war noch nie so schön, dank der exklusiven Pakete von King. Farm Heroes Saga-Spieler können ein legendäres Paket ergattern, das Folgendes enthält:

40 Gold Bars

24-Hours Unlimited Lives

Shovel

Hunter

Tractor

Für Candy Crush Soda Saga-Spieler gibt es ein legendäres Paket für die Weihnachtszeit:

2 Color Bombs

24-hour Striped Candy

24-hour Wrapped Candy

2 Double Fish

2 Coloring Candy

24-hour Unlimited Lives

Eines der größten Spiele der Welt, Candy Crush, ist jetzt bei Prime Gaming und bietet mit dem Legendary-Paket tolle kostenlose Ingame-Gegenstände, darunter:

50 Gold Bars

2 Color Bombs

1 Striped and Wrapped

1 Lucky Candy

1 Coconut Wheel

1 Jelly Fish

1 Lollipop Hammer

1 Switch

1 30-minute Color Bomb

1 30-minute Striped and Wrapped

Inhalte für Bloons TD 6 und BTS Island

Nicht nur Candy Crush- und Farm Heroes-Spieler kommen in den Genuss all dieser kostenlosen Gegenstände: Es stehen auch Inhalte für Bloons TD 6 und BTS Island: In the SEOM kurz bevor. Ab heute können sich Bloons TD 6-Fans das Pat Fusty Hero Paket sichern, das den Helden Pat Fusty, den Helden-Skin Fusty the Snowman, einen Pat Fusty Avatar und ein Pinguin-Haustier für Fusty the Snowman enthält.

In der Zwischenzeit erhalten Spieler von BTS Island am 27. Dezember zwei großartige Drops: Der erste enthält 100 Edelsteine, 1x Herz (20 Minuten), 1x Bombe & Rakete (15 Minuten), 1x Explosion (15 Minuten), 3x Axt und 3x Handschuh, während der zweite 1x Herz (30 Minuten), 100 Edelsteine, 1000 Gold und 1x Handschuh enthält.

Die Prime Gaming-Angebote für Mobile-Games werden im Dezember besonders gefeiert

Am Mittwoch, den 28. Dezember, von 19 bis 21 Uhr gibt es in der SCREEN INVADERS Crown Channel-Show einen ganz besonderen Weihnachtsspaß zu sehen: Prime Gaming erweckt Candy Crush Saga, Farm Heroes Saga und Bloons TD 6 zum Leben und veranstaltet ein einzigartiges Kopf-an-Kopf-Rennen, das modernes Mobile-Gaming mit klassischem Arcade-Feeling verbindet. Zwei populäre Streamer werden ihre Teams aus Gamern und Athleten anführen, die gegeneinander antreten. Allerdings mit einem besonderen Twist: Die Streamer spielen die eigentlichen Mobile-Games, während der Rest des Teams eine IRL-Version des jeweiligen Spiels absolviert und in einem Wettlauf gegen die Zeit Früchte sammeln, Ballons zum Zerplatzen bringen und Süßigkeiten zerschlagen muss. Auch die Zuschauer haben die Möglichkeit, Belohnungen einzufordern und Preise zu gewinnen. Twitch- und Prime Gaming-Konten müssen verknüpft werden, um teilnahmeberechtigt zu sein.

Prime Gaming startet die Zusammenarbeit mit Genshin Impact für Ingame-Inhalte

Prime Gaming-Mitglieder können sich das erste von acht Paketen mit Ingame-Inhalten für Genshin Impact jetzt abholen. Wer mindestens vier der acht Pakete für sich beansprucht, dem winkt am Ende der Saison ein neunter, exklusiver Drop nur für Prime-Mitglieder. Details werden in Kürze bekanntgegeben.

Im Dezember gibt es noch mehr von Prime Gaming für den Gabentisch

Zusätzlich zu den oben genannten Angeboten können Prime-Mitglieder bis zum Ende des Jahres weiterhin alle kostenlosen Spiele mit Prime und Ingame-Inhalte in Anspruch nehmen, darunter acht kostenlose PC-Spiele wie Quake, Banners of Ruin, Brothers: A Tale of Two Sons und mehr, sowie eine Vielzahl von großartigen Ingame-Inhalten für andere beliebte Titel. Alle Details dazu gibt es hier.