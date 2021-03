Project xCloud: Cloud-Gaming in Kürze auf iOS und PC verfügbar

Autor:, in / Project xCloud

Microsoft’s Project xCloud soll für Cloud-Gaming in Kürze auf iOS und PC verfügbar sein.

Project xCloud ist schon eine Weile über Android verfügbar, aber jetzt gibt es Hinweise, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis der Dienst auch für PC und iOS verfügbar ist.

Microsoft hat angedeutet, dass der Dienst bald auf diese Plattformen kommen würde. Phil Spencer erwähnte Ende letzten Jahres sogar, dass eine Beta für das Frühjahr 2021 geplant sei. In einem neuen Video, das einen Walkthrough von Xbox Cloud-Gaming zeigt, sprach Kevin LaChapelle, Vice President of xCloud and Engineering bei Microsoft, kurz darüber, dass es auf PC und iOS kommen wird. Während er keine Einzelheiten verrät, sagt er: „Ich werde Ihnen keine konkreten Daten nennen, aber es ist nicht mehr weit“, zusammen mit einem unbeholfenen Augenzwinkern.