Project Zero: Priesterin des Schwarzen Wassers: Die Wahrheit über Mount Hikami im Video

Zum Horrorspiel Project Zero: Priesterin des Schwarzen Wassers erzählt ein neues Video die Wahrheit über den Mount Hikami.

Das Horrorspiel Project Zero: Priesterin des Schwarzen Wassers wird am 28. Oktober 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One sowie Windows PC über Steam veröffentlicht. Jetzt erzählt ein 5 Minuten langes Video die wahre Geschichte zu den Ereignissen auf dem heiligen Berg Hikami.

Am Hikami wurden viele dunkle Taten begangen, und es wurde von unzähligen Geistererscheinungen berichtet. In dieser besonderen Folge von ‚True Account – Die Wahrheit über Mt. Hikami‘ werden KOEI TECMO GAMES die mysteriösen Phänomene, die sich auf dem Berg abspielen, genauer unter die Lupe nehmen: