Project Zero: Priesterin des Schwarzen Wassers: Horrorspiel erscheint im Oktober

Project Zero: Priesterin des Schwarzen Wassers erscheint im Oktober. Hier gibt es einen ersten Trailer zu sehen.

Das Horrorspiel Project Zero: Priesterin des Schwarzen Wassers erscheint am 28. Oktober 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Windows PC über Steam.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Yuri Kozukata, Ren Hojo und Miu Hinasaki, die sich auf den unheimlichen Berg Hikami wagen, in der Hoffnung, diejenigen zu finden, die zuvor verschwunden sind.

Um die bösartigen Geister zu besiegen, die in den Gewässern des Berges hausen, müssen sie die Camera Obscura beherrschen – eine einzigartige Kamera, die Geistern bei der Aufnahme eines Fotos Schaden zufügen kann.