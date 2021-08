Psychonauts 2: 107 Fakten über Psychonauts

Autor:, in / Psychonauts 2

Das Leaderboard teilt „107 Fakten“ über Psychonauts. Steigt tief in die Geschichte ein und werdet ein waschechter Psychonaut!

Es sind nur noch wenige Tage bis zur Veröffentlichung von Psychonauts 2, das am 25. August für Xbox-Konsolen, PC und im Xbox Game Pass erscheinen wird. Um euch noch besser darauf vorzubereiten und euch in die Reihen der Psychonauten einzureihen, hat sich Microsoft mit The Leaderboard zusammengetan, den Anbietern von detaillierten Dekonstruktionen von Handlungssträngen und anderen Spiel-Arkanen, um euch Psychonauts genauer vorzustellen.

Verfolgt zunächst Raz‘ Zeitlinie von Tag 1 im Sommercamp in diesem Zeitstrahl:

Hier gibt es dazu 107 Fakten aus der Geschichte von Psychonauts 2: