PUBG: Battlegrounds: Neymar Jr. kommt mit Update 20.2

Mit dem neuesten Update für PUBG: Battlegrounds von KRAFTON, Inc., das am 9. November für PC und am 17. November für Konsolen erscheint, übernimmt der globale Fußball-Superstar Neymar Jr. die Welt von PUBG.

Mit der Zusammenarbeit werden Kollaborationsobjekte mit Neymar Jr. wie Reklametafeln, Gebäudedekorationen, Fußbälle und Versorgungspakete zu jeder Karte im Spiel hinzugefügt. Außerdem beinhaltet das Update 20.2 zusätzlich eine Reihe von Anpassungen an der Kartenrotation des Spiels, den Fahrzeug-Spawns und mehr.

Die Highlights des Updates 20.2 gibt es weiter unten. Die komplette Übersicht findet sich in den vollständigen Patch Notes hier oder im Patch Report Video:

Weitere Details zum Update 20.2 von PUBG Battlegrounds:

Kartenrotation: Mit diesem Update kehrt Deston in den Karten-Pool für normale Matches zurück. Die vollständigen Details der geplanten Kartenrotation lautet wie folgt: PC in NA, EU, SA, OC, RU Normales Spiel: Erangel, Miramar, Taego, Karakin, Deston Rangliste: Erangel, Miramar, Taego PC in AS, SEA, KR, JP Normales Spiel: Erangel, Miramar, Taego, Sanhok, Deston Rangliste: Erangel, Miramar, Taego Konsolen Normales Spiel: Erangel, Miramar, Taego, Karakin, Deston Rangliste: Erangel, Miramar, Taego

Balance der Fahrzeug-Spawns in normalen Spielen: Es gibt Anpassungen an den Fahrzeug-Spawns in Erangel und Miramar für normale Matches. Hier die vollständigen Details: Erangel UAZ: Um ca. 20 Prozent erhöht Dacia: Um ca. 26 Prozent erhöht Aquarail: Um ca. 22 Prozent reduziert Buggy: Um ca. 11 Prozent reduziert Boot: Um ca. 23 Prozent reduziert Miramar Pickup: Um ca. 8 Prozent erhöht Mirado: Um ca. 18 Prozent erhöht

Es gibt Anpassungen an den Fahrzeug-Spawns in Erangel und Miramar für normale Matches. Hier die vollständigen Details: Matchmaking-System für normale Spiele: Mit diesem Update wird das Matchmaking für normale Spiele verbessert. Es orientiert sich künftig am Spieler mit dem höchsten Matchmaking-Rating (MMR) in der Gruppe, wohingegen es zuvor auf dem durchschnittlichen MMR der Gruppe basierte. Das Ziel ist es, die aktuelle Squad-Spielmechanik beizubehalten und sich auf die individuellen Spielerwerte zu konzentrieren, anstatt auf die Gruppe als Ganzes.