PUBG: Battlegrounds: Wechsel auf Free-to-Play Modell vollzogen

Nach einem Marathon von rund 38 Stunden, in denen die Server wegen Wartungsarbeiten offline waren, wurde der Wechsel auf das Free-to-Play-Modell in PUBG: Battlegrounds vollzogen.

Der Battle Royale-Shooter steht ab sofort zum kostenlosen Download bereit. Als Free-to-Play-Spiel ist auch keine Goldmitgliedschaft erforderlich.

Ebenfalls verfügbar ist seit heute Battlegrounds Plus, mit dem Spieler durch einen einmaligen Kauf diverse Vorteile genießen. So trefft ihr in kompetitiven Matches nur auf andere Spieler mit demselben Plus-Status. Ihr erhaltet auch Zugang zu privaten benutzerdefinierten Matches und Extras wie EP-Boosts, Gegenstände und Coins.

Falls ihr PUBG: Battlegrounds bereits vorher besessen habt, dann erhaltet ihr den Battlegrounds Plus-Status übrigens als Dank für eure Treue kostenlos und solltet ihn nicht zusätzlich kaufen.

Beim ersten Start des Spiels sollte im Hauptmenü rechts oben „Plus aktiviert“ zu lesen sein. Die damit einhergehenden digitalen Extras erhaltet ihr über den Reiter Anpassungen -> Nützlichkeit -> Kisten.

Zum Free-To-Play-Start wurde ein neuer Launch-Trailer veröffentlicht. Ein weiteres Video zeigt euch außerdem die wichtigsten Inhalte, die mit dem neuen Update hinzugekommen sind.