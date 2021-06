Rainbow Six Extraction: Erstes Gameplay im Video enthüllt

Autor:, in / Rainbow Six Extraction

Rainbow Six Extraction erscheint am 16. September und jetzt könnt ihr euch erste Gameplay-Szenen anschauen.

Nehmt es in Rainbow Six Extraction mit der tödlichen und sich weiterentwickelnden Bedrohung durch die Archäer auf. Neue Ausrüstung, neue Fähigkeiten, neue Strategie.

Schließt euch mit Freunden im 3-Spieler-Koop zusammen und arbeitet gemeinsam daran, den bisher gefährlichsten Feind von Rainbow Six zu erforschen und zu besiegen. Und wenn einer von euch in der Eindämmungszone untergeht, liegt es an euch und euren Teamkameraden, eine Rettungsaktion zu starten und dafür zu sorgen, dass alle lebend herauskommen.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction wird am 16.09.2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One, Stadia und PC erhältlich sein.

Hier gibt es den Cinematic Trailer