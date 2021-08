Razer Kaira Pro Halo Infinite Edition: Headset im Halo-Design präsentiert

Mit dem Halo Infinite Edition Razer Kaira Pro Headset taucht ihr tief in die atmosphärischen Klänge der Ringwelten von Halo ein. Mit dem kraftvollen Razer TriForce Titanium 50mm-Treiber des Headsets – ein patentiertes dreiteiliges Design, das jeden noch so feinen Sound naturgetreu wiedergibt – so spürt ihr auch die leisesten Feinde in kürzester Zeit auf.

Ein offizieller Preis oder ein Veröffentlichungsdatum wurde für das Razer Kaira Pro in der Halo-Edition noch nicht bekannt gegeben. Die Standard-Version kostet 169,99 Euro (UVP), das wir euch bereits in einem Test vorgestellt haben.

Des Weiteren wurde über die offizielle Website bekannt, dass Vorbesteller einen exklusiven Skin erhalten: