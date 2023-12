Red Dead Redemption 3: Nachfolger ist sicher, sagt Arthur Morgan-Darsteller

Autor:, in / Red Dead Redemption 3

Image: Take 2

Red Dead Redemption 3 ist so sicher wie das Amen in der Kirche! Das behauptet auch Arthur Morgan-Darsteller, Roger Clark, auch, wenn er der Meinung ist, dass sein Charakter nicht mehr in Red Dead Redemption 3 dabei sein wird.

Roger Clark äußerte: „Ich bin sicher, dass wir eines Tages RDR3 sehen werden. Wann das sein wird – ich habe absolut keine Ahnung. Zählen Sie auch nicht auf Arthurs Beteiligung. Ich glaube, seine Geschichte ist schon erzählt worden.“ Zum neuen Grand Theft Auto VI Trailer hatte Clark auch etwas zu sagen: „Mir ist gerade klar geworden, dass es überhaupt keinen Grund gibt, warum GTAV online langsamer werden sollte. Die Grafik ist immer noch gut, es ist eine völlig andere Stadt. GTAVI wird es nicht ersetzen, es wird beides für uns alle da sein. Rockstar wird sich weiter in die Stratosphäre begeben.“