Xbox Game Pass: Überraschende Neuankündigung erscheint im Abo

Feral Cat Den und der Indie-Publisher für narrative Spiele, Fellow Traveller, haben Nirvana Noir angekündigt, den Nachfolger des preisgekrönten und von der Kritik gefeierten Genesis Noir. Nirvana Noir wurde im Rahmen des The Day of the Devs Showcase enthüllt und ist das nächste Abenteuer von No Man.

Der kosmische Uhrmacher verfolgt Geheimnisse in zwei parallelen Realitäten – eine, in der der Urknall nie gezündet wurde, die andere, in der er doch stattfand und zu einer Explosion von Farbe und Sünde führte. Es liegt am Spieler, die Rätsel des Urknalls zu lösen, wenn Nirvana Noir auf Xbox Series X|S und PC erscheint.

Das Spiel „erscheint schon bald“ im Xbox Game Pass. Einen ersten Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Wie Genesis Noir ist auch Nirvana Noir eine nahtlose Mischung aus Animation und Interaktivität und strotzt nur so vor einzigartigen Rätseln und Interaktionen.

Auf der Suche nach der Lösung dieser Rätsel müssen die Spieler eine Reihe von Aufgaben erfüllen, von der Verteidigung vor Gericht über die Rekonstruktion eines zerstörten Gebäudes bis hin zur (buchstäblichen) Suche nach Leichen im Keller.

Die Spieler lösen die Rätsel zu den Klängen eines weiteren fantastischen, vom Jazz inspirierten Soundtracks, der auf die Aktionen des Spielers reagiert.

Nirvana Noir enthält sowohl Noir- und Neo-Noir-Einflüsse als auch musikbetonte Rätsel und Interaktionen. Die gesamte Musik und das Sounddesign des Spiels stammen von Skillbard, einem preisgekrönten Londoner Team von Komponisten und Sounddesignern, die in den Bereichen Film, Fernsehen, Spiele, Klangkunst, Popmusik und Sonic Branding tätig sind.

Nirvana Noir wird für Xbox Series X|S und PC erscheinen. Dazu wird das Spiel direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass verfügbar sein.