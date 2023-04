Die Entwickler bei Arkane Austin haben sich hingesetzt und überlegt, wie sie Redfall für möglichst viele Menschen zugänglich machen können.

Als Ergebnis stehen Spielern zahlreiche Optionen zur Verfügung, um das Spielerlebnis ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen. Von Kommunikation über Video- und Audioeinstellungen bis zu Optionen bei Gameplay und mehr bestehen Anpassungsmöglichkeiten.

So könnt ihr bald mit den persönlich passenden Einstellungen den storygetriebenen Shooter entern, um in der Stadt Redfall gegen die blutrünstigen Vampire vorzugehen und deren Ursprung zu ergründen.

Gibt es Einstellungen, die für euch dabei besonders wichtig sind?

Redfall erscheint am 2. Mai 2023 für Xbox Series X|S, PC und ist ab Tag im Game Pass spielbar.

Die komplette Übersicht könnt ihr hier nachlesen:

BARRIEREFREIHEITSMENÜ

Kommunikationseinstellungen

Sprach-Chat – Aktivieren (ein) und deaktivieren (aus) Sie den Sprach-Chat im Menü „Eingabehilfen“

Wählen Sie das Ein- und Ausgabegerät separat aus. Stellen Sie sicher, dass Ihre Eingabe- und Ausgabegeräte im Spiel richtig eingestellt sind

Voice-Chat-Eingabemodus – Stellen Sie den Eingabemodus auf „Push-to-talk“, „Immer aktiv“ oder „Keine Übertragung“ ein

Text-zu-Sprache (ein/aus) – Eingegebener Text wird anderen Spielern über den Voice-Chat vorgelesen, wenn diese Option aktiviert ist. Drücken Sie [Y] auf einer PC-Tastatur oder die [Ansichtstaste] auf einem Xbox-Controller, um das Textfeld zu öffnen, wenn diese Einstellung aktiviert ist

– Speech-to-Text (ein/aus) – Konvertiert Spielersprache per Voice-Chat in geschriebenen Text, wenn aktiviert

Text-to-Speech-Stimme – Wählen Sie zwischen einer männlichen oder weiblichen Stimme für Text-to-Speech

Text-zu-Sprache-Deckkraft– Passen Sie die Hintergrunddeckraft des Textfelds hinter dem transkribierten Text an. Diese Einstellung reicht von 0 bis 1, wobei höhere Werte den Kontrast des Textes zum Hintergrund erhöhen

Bildschirmerzählung

Bildschirmkommentar (ein/aus) – Diese Einstellung kann im Menü „Bedienungshilfen“ angepasst werden. Für einige Bereiche der Menüs und des Gameplays ist Unterstützung für Bildschirmkommentare in englischer Sprache verfügbar. Beim Start wird die Unterstützung von Menükommentaren nur teilweise unterstützt. Narration steht in erster Linie zur Unterstützung von Kommunikationswegen zur Verfügung. Es ist derzeit für den anfänglichen Anmeldevorgang, das Erstellen oder Beitreten eines Trupps mit Ihren Freunden, das Starten eines Spiels und das Einstellungsmenü verfügbar.

Zu den Menüs, die derzeit nicht kommentiert werden, gehören das Loadout, die Fähigkeiten, die Karte, die Missionen und das Archiv. In den Einstellungen werden einige Bereiche im Zusammenhang mit Tastenbelegungen und Neuzuordnungen derzeit möglicherweise nicht kommentiert. Darüber hinaus werden Tutorials im Spiel erzählt, sowie einige Eingabeaufforderungen zur Interaktion. Allerdings werden nicht alle interaktiven Objekte erzählt und einige Benutzeroberflächen wie Missionsfortschritt, Kompass, Gesundheit und Waffen werden nicht erzählt. Das Gameplay und die Menünavigation erfordern daher möglicherweise immer noch, dass einige Spieler ohne Sehvermögen sehende Unterstützung haben.

Darüber hinaus unterstützen einige Menüs in erster Linie die analoge Navigation (Maus oder Controller-Stick) und nicht die digitale Navigation (nur Tastatur oder Controller-Taste). Für Benutzer, die sich hauptsächlich mit Bildschirmkommentaren beschäftigen, kann es zu einigen Schwierigkeiten bei der Navigation in den Menüs kommen, was dazu führt, dass einige Menüs für Spieler ohne Sicht beim Start des Spiels nicht zugänglich sind. Wir untersuchen Möglichkeiten zur Verbesserung der Menünavigation und der Erzählung nach dem Start.

Untertitel

Untertitel – Wählen Sie zwischen „Aus“, „Untertitel“ und „Erweiterte Untertitel“. Beachten Sie, dass Erweiterte Untertitel eine Teilmenge von Sounds als Text im Untertitelsystem anzeigt, aber dies wird nicht alle möglichen Soundeffekte des Spiels beinhalten

Lautsprechernamen anzeigen (ein/aus) – Ermöglicht die Identifizierung des Namens des Sprechers

Visuals

Schriftskalierung – Skalieren Sie die Größe der Schriften von 100 % bis 150 %. Dies gilt für die meisten Menüs und den Text der Gameplay-Benutzeroberfläche

Farbenblindheitsfilter – Aktivieren Sie einen von drei Farbenblindheitsfiltern und passen Sie die Filterintensität an

Zugänglichkeits-Fadenkreuz – Aktivieren Sie ein Fadenkreuz, das jederzeit angezeigt wird. Dies kann für Spieler nützlich sein, die unter Motion-Sickness leiden oder anderweitig einen dauerhaften Fixierungspunkt auf dem Bildschirm wünschen

Benachrichtigungsdauer – Legen Sie fest, dass Benachrichtigungen für einen kurzen, mittleren oder langen Zeitraum angezeigt werden. Erhöhen Sie die Dauer dieser Einstellung, wenn Sie mehr Zeit zum Lesen oder Anzeigen von Benachrichtigungen wünschen.

GAMEPLAY-OPTIONEN

Allgemein

Schwierigkeitsgrad – Für das Spiel stehen insgesamt vier Schwierigkeitsgrade zur Verfügung. Die ersten drei Schwierigkeitsstufen (Daylight, Dusk & Midnight) sind zu Beginn des Spiels verfügbar. Ein zusätzlicher höherer Schwierigkeitsgrad kann nach Abschluss des Spiels aktiviert werden. Beachten Sie, dass diese Einstellung zwar während des Spiels geändert werden kann, bestehende Feinde jedoch nicht von der Änderung dieser Einstellung betroffen sind und stattdessen möglicherweise das Spiel neu geladen werden müssen, um sie anzupassen

Objekthervorhebungen (ein/aus) – Aktivieren oder deaktivieren Sie die Anzeige von Objekthervorhebungen in der Umgebung

Kamerawackeln aktivieren (ein/aus) – Das Deaktivieren von Kamerawackeln kann sich positiv auf Spieler auswirken, die bewegungsbedingte Beschwerden haben

Kopfnicken (ein/aus) – Das Deaktivieren von Kopfnicken kann sich positiv auf Spieler auswirken, die unter bewegungsbedingten Beschwerden leiden

Schadenszahlen anzeigen – Zeigt schwebende Schadenszahlen über Feinden an

Benutzeroberfläche

Tutorials im Spiel (ein/aus) – Schalten Sie Tutorial-Popups im Spiel ein oder aus. Beachten Sie, dass Sie freigeschaltete Tutorials im Archiv-Menü jederzeit erneut aufrufen können

Menü-Cursor-Einstellungen – Passen Sie bei Verwendung eines Controllers die Reibung, Empfindlichkeit und Zielhilfe für den menüfreien Cursor an. Wenn das Navigieren in den Menüs mit dem analogen freien Cursor schwierig ist, erleichtert das Anpassen dieser drei Einstellungen das Navigieren und Auswählen von Menüoptionen

AUDIOMENÜOPTIONEN

Allgemein

Passen Sie die Lautstärkeeinstellungen für Musik, Soundeffekte, Dialoge und Filmsequenzen an

Beachten Sie, dass es keine Einstellung zum separaten Anpassen von Voice-Chat, Bildschirmkommentar oder Sprache-zu-Text gibt. Stattdessen können Spieler den Ton anderer Lautstärken anpassen, wenn es schwierig ist, Kommunikation oder Erzählung zu hören

Sprachchat

Wählen Sie den Lautsprecher und das Mikrofongerät separat aus

Voice-Chat-Eingabemodus – Stellen Sie den Eingabemodus auf „Push-to-talk“, „Immer aktiv“ oder „Keine Übertragung“ ein

VIDEO-EINSTELLUNGEN

Neben der Anpassung der Grafik und anderer allgemeiner Videoeinstellungen sind im Videomenü die folgenden barrierefreien Einstellungen verfügbar:

Sichtfeld – Passen Sie das Sichtfeld zwischen 60 und 120 an. Beachten Sie, dass Leistung und Grafikqualität bei höheren Einstellungen beeinträchtigt werden können

Bewegungsunschärfe-Skala – Wählen Sie zwischen „Aus“, „Niedrig“, „Mittel“ und „Hoch“. Wenn diese Option aktiviert ist, wirkt sich die Qualitätseinstellung der Nachbearbeitung auf die Gesamtqualität des Effekts aus. Das Deaktivieren der Bewegungsunschärfe kann sich positiv auf Spieler auswirken, die unter bewegungsbedingten Beschwerden leiden

Helligkeit – Passen Sie die Helligkeit der Farben im Spiel an

Kontrast – Passen Sie den Kontrast des Spiels an und beeinflussen Sie die relative Leuchtdichte

Maus & Tastatur

Sprint umschalten – Wenn aus, erfordert Sprint eine Hold-Aktion. Wenn eingeschaltet, ist Sprint ein Drücken zum Ein- und Ausschalten

Mausempfindlichkeit – Passen Sie die Empfindlichkeit der Maus an

Vertikal umkehren – Y-Achse umkehren, falls aktiviert

Tastenbelegungen – Zeigen Sie die Tastenbelegungen für Spiel- und Menüeinstellungen an und ändern Sie sie

Regler

Regler Vertikal umkehren – Y-Achse für den Controller umkehren, falls aktiviert

Controller-Empfindlichkeit – Stellen Sie die Empfindlichkeit des Controllers ein

Input Response Preset – Passen Sie die Input-Stick-Geschwindigkeit für den Controller an. Wählen Sie zwischen niedrig, Standard und hoch

Sprint umschalten – Wenn aus, erfordert Sprint eine Hold-Aktion. Wenn eingeschaltet, ist Sprint ein Drücken zum Ein- und Ausschalten

Vibration – Vibration des Controllers aktivieren oder deaktivieren

Controller-Zuordnung – Zeigt die Controller-Zuordnung an

Tastenzuordnungen – Zeigen Sie die Controller-Zuordnungen für Gameplay-Aktionen an und passen Sie sie an

ZUSÄTZLICHE GAMEPLAY-ZUGÄNGLICHKEIT – JENSEITS DER MENÜS

Da die Zugänglichkeit über die Menüeinstellungen hinausgeht, finden Sie hier einige zusätzliche Funktionen und Einschränkungen, die sich auf die Zugänglichkeit des Spiels für Sie auswirken können.