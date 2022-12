Remnant II: Aktualisiertes Archetypen-System in einer dynamisch generierten Welt

Autor:, in / Remnant II

Remnant II, die mit Spannung erwartete Fortsetzung von Fanfavorit Remnant: From the Ashes, erscheint 2023.

Gearbox Publishing und Gunfire Games haben Remnant II angekündigt, die Fortsetzung des Bestsellers Remnant: From the Ashes, einem Third-Person-Action-Survival-Shooter, in dem die Überreste der Menschheit sich mit den Mächten des Bösen messen.

Mit Remnant II wird der Koop-Survival-Shooter mit neuen, noch nie gesehenen Welten voller tödlicher Überraschungen und Begegnungen weiterentwickelt.

Hier gibt es noch einmal den Trailer zur Ankündigung zu sehen:

Im zweiten Teil heißt es, sich dem Kampf anzuschließen, um die Menschheit in einer dynamisch generierten Welt zu retten.

Verzweigte Questreihen und einzigartige Beute fördern die Erkundung und erhöhen den Wiederspielwert – entweder allein oder im Drei-Personen-Koop. Die Spieler definieren ihren eigenen Spielstil mit einem erweiterten Archetyp-Klassensystem und einer großen Auswahl an Waffen, Rüstungen und speziellen Augmentationen, während sie hart umkämpfte Herausforderungen meistern, um das Aussterben der Menschheit hinauszuzögern.

In Remnant II tauchen Spieler tief in eine verwüstete Welt ein, die eine Mischung aus methodischen Fern- und Nahkämpfen bietet.

Als einsamer Wolf oder Dreier-Team meistert man beängstigende Herausforderungen gegen listige Gegner und spannende Bosse. Jedes Mal, wenn die Spieler einen neuen Durchlauf von Remnant II beginnen, werden sie in eine neue Welt transportiert, die aus einem breiten Pool von Orten, Gegnern, NPCs, Bossen und Waffen besteht.

Diese dynamisch aufgebauten Ebenen ermöglichen einzigartige Erfahrungen, da Elemente organisch in die Welt und Erzählung eingewebt werden.

Ein aktualisiertes Archetypen-System gibt Spielern mehr Flexibilität für ihren Spielstil und ermöglicht es Gruppen, einzigartige passive Fähigkeiten und atemberaubende Kräfte im Koop-Spiel besser miteinander zu synchronisieren. Mehrere Archetypen können freigeschaltet, aufgewertet und zusammen für eine größere Vielfalt an Spielstilen ausgerüstet werden.

„Es ist großartig, bei dieser mit Spannung erwarteten Fortsetzung erneut mit Gunfire Games zusammenzuarbeiten“, sagte Yoon Im, Präsident von Gearbox Publishing San Francisco. „Die Leidenschaft des Studios für das Remnant-Franchise und seine Expertise bei der Erschaffung fesselnder Welten zusammen mit spannenden Kampfszenarien zeigt sich in Remnant II. Das Spiel wird fesselnd, herausfordernd und schwer, aber vor allem wird es sehr viel Spaß machen!“ „Wir freuen uns darauf, mit dem Team von Gearbox Publishing wieder in die Welt von Remnant einzutauchen“, sagte David Adams von Gunfire Games. „Es gibt so viele interessante Geschichten zu erzählen, bösartige Gegner zu besiegen, aufregende Beute zu schnappen, Archetypen zum Experimentieren und atemberaubende Action, die Spieler mit ihren Freund erleben. Wir können es kaum erwarten, dass es alle nächstes Jahr zu spielen.“

Remnant II wird 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen.