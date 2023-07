Remnant II: Niemand entdeckte bislang alle versteckten Inhalte

Autor:, in / Remnant II

Der Chefdesigner von Remnant II, Ben Cureton, meldet, dass noch kein Spieler in Remnant II jedes Geheimnis aufdecken konnte.

Geht es um Easter Eggs und geheime Inhalte in ihren Spielen, können Entwickler ziemlich listig werden. Das Team von Remnant II ist da offenbar sehr speziell unterwegs. Denn laut dem Chefdesigner Ben Cureton, gelang es derzeit keinem, alle Inhalte des Spiels zu entdecken.

Auf Twitter schreibt er: „Niemand hat 100 % von allem gesehen oder erhalten, was Remnant II zu bieten hat“

Mit „Niemand“ spricht Cureton tatsächlich die komplette Spielerschaft an, die das Spiel bereits spielen konnte.

Weiter führt er aus: „Niemand hat 100% von allem gesehen oder erhalten, von dem was Remnant II zu bieten hat. Ich spreche von Hardcore-Spielern mit über 400+ Stunden, Reviewern, die Early Access hatten, sogar von unseren eigenen internen Entwicklern. Niemand!“

Für ihn ist das Spiel ein Spiel mit „Geheimnissen innerhalb von Geheimnissen innerhalb von einem Geheimnis“. Für die Gamerscorejäger bedeutet das nicht zwangsläufig, dass die begehrten maximalen Punkte in weite Ferne rutschen. Das Spiel soll nach dem Erreichen aller Erfolge nur rundum noch mehr zu entdecken bieten.

