Remnant II: Verdrängt Diablo IV als das meistverkaufte US-Spiel

Der neueste Streich aus dem Hause Gearbox überholt in den USA den Primus Diablo IV in den Verkaufs-Charts.

Die Auswertungen für den Verkaufsmonat Juli aus den USA mögen den ein oder anderen Spieler überraschen. Der Rollenspiel-Shooter von Gearbox ballerte sich mühelos am Action-Rollenspiel Diablo IV vorbei, um so die Verkaufscharts in den USA anzuführen.

Laut der Auswertung von Mat Piscatella, seines Zeichens Executive Director & Video Game Industry Analyst at Circana, konnte Remnant II im ersten Anlauf bereits die Verkaufsliste anführen, und so Blizzards Spiel vom Thron drängen.

Eingerechnet sind hier die Verkäufe für die Plattformen Xbox, PlayStation, Nintendo Switch sowie Steam. Bereits zu seinem Start am 25. Juli erreichte Remnant II die magische Verkaufszahl von 1.000.000 verkauften Spielen, womit die Führung für den Hit ein leichtes wurde.

Yoon Im, Präsident von Gearbox Publishing San Francisco sagte dazu: „Remnant II hat unsere Erwartungen übertroffen, da es sich um einen kommerziellen und kritischen Hit handelt, sind wir unglaublich stolz auf das Gunfire-Team und alle hier bei Gearbox Publishing, die diesen Titel zum Leben erweckt haben.“

Die Verkaufscharts für die USA im Monat Juli sind folgend aufgestellt:

In der Übersicht auf das Jahr gerechnet, belegt Remnant II damit den 18. Platz in der Liste der meistverkauften Spiele. Um den Platzhirsch Hogwarts Legacy zu vertreiben, oder das dahinter auf Platz zwei liegende The Legend of Zelda: Tears of Kingdom zu erreichen, fehlt dem Rollenspiel-Shooter noch einiges an Absätzen.

Auch in unserem Test spiegelte sich die Begeisterung zu Remnant II wider. Falls ihr den ausführlichen Bericht von „SGaryMovie“ verpasst haben solltet, findet ihr ihn direkt hier.