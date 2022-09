Rise of the Triad: Ludicrous Edition: Ego-Shooter erscheint 2023 für Konsolen und PC

Der Ego-Shooter Rise of the Triad erscheint 2023 für Konsolen und PC als Ludicrous Edition.

Fans klassischer Ego-Shooter aus den 90er Jahren können sich freuen: Die definitive Version des Kultklassikers Rise of the Triad vom ursprünglichen Entwickler und Publisher Apogee Entertainment ist in Entwicklung.

Das Spiel wird zusammen mit New Blood Interactive und den Remaster-Königen Nightdive Studios als Rise of the Triad: Ludicrous Edition zurückkehren.

Anfang 2023 soll das 4K/60 FPS-Remaster für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Rise of the Triad: Ludicrous Edition versetzt die Spieler zurück in die Ära, als Shooter noch elegant und einfach waren und sich durch knallharte, wilde Action auszeichneten. Die Ludicrous Edition wurde dank der berühmten KEX-Engine von Nightdive in die moderne Ära gebracht und bietet 4K-Grafik, ein erweitertes Sichtfeld, 60 Bilder pro Sekunde, Explosionen, einen verzauberten Baseballschläger, Cloud-Speicher, Erfolge, Multiplayer-Unterstützung und vieles mehr!

In Rise of the Triad: Ludicrous Edition schließen sich die Spieler einer fünfköpfigen Taskforce an, die als H.U.N.T. (High-Risk United Nations Taskforce) bekannt ist, um eine mysteriöse (und äußerst gefährliche) Insel voller wahnsinniger Kultisten zu infiltrieren.

Mit aktualisierten HUD- und UI-Elementen können die Spieler die klassische Kampagne *plus* restaurierte, geschnittene Inhalte und eine neue, originelle Story-Episode im Rise of the Triad-Universum genießen. Nachdem sie sich durch die Einzelspieler-Kampagne gekämpft haben, können sie sich ein paar Kumpels schnappen und im Multiplayer-Modus COMMbatt Deathmatch der alten Schule spielen!

Key Feature

Fünf spielbare Charaktere

Kanonen, Raketenwerfer… und Fledermäuse

Level-Editor mit Steam-Workshop-Unterstützung

Mehrere Multiplayer-Modi – darunter der erste Capture the Flag-Modus überhaupt

Ein Klassiker für moderne Hardware – 4K/60, erhöhte Sichtweite, aktualisiertes HUD und UI, Original-Sprites und -Texturen, moderne Auflösungen, Erfolge, Cloud-Speicherstände und mehr

Eine spannende Geschichte, die aus voller Kehle nach den 90ern schreit

Alle originalen ROTT-Episoden und Erweiterungspakete plus

Eine neue Episode, die von New Blood, Nightdive und Apogee Software-Veteranen entwickelt wurde

Die Möglichkeit, mit Soundtracks von 1995 oder 2013 zu spielen + Jukebox

Level für Level explosive Einzelspieler-Action