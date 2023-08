Rise of the Triad: Ludicrous Edition: Xbox-Version erscheint Ende September

Ende September wird mit Rise of the Triad: Ludicrous Edition ein nostalgisches Ballerabenteuer auf allen Konsolen geboten.

Kurz vor dem eigentlichen Release am 31. Juli wurden die Konsolenversionen von Rise of the Triad: Ludicrous Edition auf unbestimmte Zeit verschoben.

Nun wurde offiziell bekannt gegeben, dass die Neuauflage des Shooter-Klassikers am 29. September für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheint.

Die Key-Features der neuen Fassung sind:

Fünf spielbare Charaktere

Kanonen, Raketenwerfer… und Fledermäuse

Level-Editor mit Steam-Workshop-Unterstützung

Mehrere Multiplayer-Modi – darunter der erste Capture the Flag-Modus überhaupt

Ein Klassiker für moderne Hardware – 4K/60, erhöhte Sichtweite, aktualisiertes HUD und UI, Original-Sprites und -Texturen, moderne Auflösungen, Erfolge, Cloud-Speicherstände und mehr

Eine spannende Geschichte, die aus voller Kehle nach den 90ern schreit

Alle originalen ROTT-Episoden und Erweiterungspakete plus

Eine neue Episode, die von New Blood, Nightdive und Apogee Software-Veteranen entwickelt wurde

Die Möglichkeit, mit Soundtracks von 1995 oder 2013 zu spielen + Jukebox

Level für Level explosive Einzelspieler-Action