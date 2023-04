Rise of the Triad: Ludicrous Edition: Panel-Aufzeichnung von der PAX East 2023

Schaut euch die Panel-Aufzeichnung von der PAX East 2023 zu Rise of the Triad: Ludicrous Edition an.

Nightdive Studios, New Blood Interactive und Apogee Entertainment haben angekündigt, dass eine Demo für Rise of the Triad: Ludicrous Edition während des Steam Next Festes am 19. Juni 2023 für PC veröffentlicht wird.

Im Mittelpunkt dieser Demo-Neuigkeit steht ein frischer Blick auf die neuen Features und Inhalte des Spiels, darunter Inhalte aus den „verlorenen“ Betas von Rise of the Triad, ein Level-Editor (mit Steam Workshop-Unterstützung – WHOA), ein neues HUD, Multiplayer, Charakter-Sprites, eine brandneue Episode und aktualisierte 4K-Grafiken.

Nightdive Studios wird außerdem mit Limited Run Games zusammenarbeiten, um physische Standard- und Collector’s Edition-Versionen von Rise of the Triad: Ludicrous Edition.

Vor wenigen Wochen waren zudem Lexi Mayfield (Nightdive), Dave Oshry (New Blood), Scott Miller (Apogee & 3D Realms), Sam Prebble (Trigger Happy Interactive), Shannon O’Neill (Hellforge Studios) und der Synchronsprecher Gianni Matragrano Gastgeber des Rise of the Retro FPS-Panels auf der PAX East 2023. Ein Video des Panels könnt ihr euch weiter unten ansehen.

Rise of the Triad: Ludicrous Edition wird in naher Zukunft für Windows PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One zum Preis von 19,99 Dollar erscheinen.