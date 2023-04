Diablo IV: Änderungen bei Dungeons und Klassen nach Feedback

Durch die Beta-Wochenenden im März erhielt Blizzard tonnenweise Feedback und Vorschläge für Diablo IV.

Eine Liste mit Verbesserungen aus diesem Feedback wurde jetzt für das Action-Rollenspiel veröffentlicht.

Bei Veröffentlichung des Spiels am 6. Juni wird unter anderem die Beschaffenheit der Dungeons optimiert, damit Spieler nicht so viele Wege zurücklaufen müssen. Auch werden Monster die Spieler suchen, wenn das Questziel lautet, dass alle Monster getötet werden sollen.

Bei allen fünf Klassen wurden ebenfalls Verbesserungen vorgenommen. Beim Totenbeschwörer werden etwa die Diener nun öfter sterben, sodass Leichen häufiger verwendet werden müssen, um neue zu erschaffen.

Weitere Verbesserungen und Anpassungen betreffen die Kämpfe, wo etwa der Schwierigkeitsgrad des Schlächters für eine größere Herausforderung auf höheren Weltstufen neu evaluiert wurde.

Schaut euch nachfolgend eine Liste mit den Verbesserungen für Diablo IV zum Launch an.

DUNGEONS

Beschaffenheit von Dungeons

Häufig haben wir Feedback erhalten, laut dem ihr in bestimmten Dungeons zu viele Wege zurücklaufen musstet. Wir haben in allen Zonen mehrere Dungeons optimiert, sodass das in Zukunft seltener vorkommt. Hier ist eine Liste von Dungeons in den Zersplitterten Gipfeln, deren Beschaffenheit geändert wurden:

Kratertor

Entweihte Katakomben

Verfallene Hütte

Verbotene Stadt

Niedergang des Raureifs

Unsterbliche Ausstrahlung

Kaserne von Kor Dragan

Marterwald

Raunarbenhöhle

Kommentar der Entwickler: Mit den Änderungen an der Beschaffenheit wollten wir hauptsächlich bestimmte Arten von diesem „Backtracking“ vermeiden, die das Spielerlebnis negativ beeinflussen. Ein Beispiel dieser Änderungen ist, dass vorher Seitenkammern betreten werden mussten, um mit Questzielen für Strukturen zu interagieren, wodurch ihr mehrmals dieselben Wege laufen musstet. Jetzt befinden sich viele unserer Questziele auf den Hauptwegen der Dungeons, damit sie einfacher zu erreichen sind und Spieler:innen die Dungeons einfacher erkunden können, nachdem sie die Struktur besiegt haben.

Dungeonereignisse

Die Chance, dass in einem Dungeon ein Ereignis erscheint, wurde von 10 auf 60 % erhöht.

Gameplay von Dungeons

Damit ihr seltener dieselben Wege mehrmals laufen müsst, suchen jetzt Monster in Dungeons nach Spieler:innen, sodass ihr das Questziel Tötet alle Monster einfacher abschließen könnt.

Wenn Animus gesammelt wird, erhalten Spieler:innen und Verbündete in der Nähe: 10 Ressourcen. Eine Abklingzeitverringerung von 1 Sek. für alle aktiven Abklingzeiten.

Die Kanalisierungszeit für das Deponieren von Animus wurde von 3 auf 0 Sek. verringert.

Die Zeit für eine Rettung wurde von 3 auf 1,5 Sek. verringert.

Nach dem Abschluss aller Rettungs-Questziele erhaltet ihr jetzt einen Heiltrank.

Wenn ihr die Urahnenstatue, den Blutstein, die Mechanische Kiste oder die Steinschnitzerei tragt, erhaltet ihr einen Schwungbonus, der eure Bewegungsgeschwindigkeit und die von Verbündeten in der Nähe um 25 % erhöht.

Die Kanalisierungszeit von Podesten wurde von 2 auf 0 Sek. verringert.

Wenn ihr ein tragbares Objekt zurück zu seinem Podest bringt, werden jetzt für alle Spieler in der Nähe Gesundheit, Ressourcen und Tränke vollständig wiederhergestellt und die Abklingzeiten zurückgesetzt.

Wenn Türen geöffnet werden, wird euch das jetzt auf der Minikarte angezeigt.

Alle Questziele für Strukturen in Dungeons haben jetzt zusätzliche Kampfmechaniken, die Spieler:innen bewältigen müssen.

Kommentar der Entwickler: Unsere Dungeons bieten euch zwar verschiedenste Questziele, aber euer Feedback hat gezeigt, dass sich das Abschließen von Questzielen mühsam anfühlt. Wir hoffen, dass Boni wie erhöhte Mobilität beim Tragen bestimmter Questgegenstände das Spielerlebnis beim Abschließen von Questzielen vereinfacht und abwechslungsreicher macht. Diese Anpassung ist nur ein Ausgangspunkt und wir werden diese Herangehensweise in einem zukünftigen Update auch auf Schlüssel erweitern.

KLASSEN

Allgemein

Effekte wie Betäubung und Einfrieren können zweimal so lange auf Elitemonster eingesetzt werden, bevor diese unaufhaltsam werden.

Wir haben uns die Klassenfertigkeiten noch einmal angesehen, um sicherzugehen, dass alle Klassen genug Fertigkeiten zur Verfügung haben, die Kontrollverlusteffekte entfernen.

Wir haben Änderungen an der Effizienz vieler legendärer Eigenschaften vorgenommen.

Barbar

Die Barbarenklasse hat eine pauschale passive Schadensreduktion von 10 % erhalten. Zum Ausgleich wurden die Schadensreduktionseffekte einiger passiver Fertigkeiten im Fertigkeitsbaum verringert.

Die Fertigkeit Wirbelwind verursacht jetzt mehr Schaden und verbraucht mehr Wut.

Die Fertigkeitsverstärkung Doppelschwung erstattet jetzt ihre vollständigen Wutkosten, wenn sie gegen betäubte oder niedergeschlagene Gegner eingesetzt wird.

Druide

Der Schaden von Gefährtenfertigkeiten wurde stark erhöht.

Die Abklingzeiten aller ultimativen Fertigkeiten wurden verringert.

Anfallen und Pulverisieren können jetzt einfacher eingesetzt werden.

Der Einsatz einer Fertigkeit ohne Gestaltwandeln verwandelt den Druiden jetzt zurück in seine Menschengestalt.

Totenbeschwörer

Beschworene Diener sterben jetzt häufiger, sodass ihr öfter Leichen verwenden müsst.

Die Werte vieler Boni im Buch der Toten wurden erhöht.

Der Schaden der Fertigkeit Leichenexplosion wurde verringert.

Skelettkrieger und -magier sind jetzt dunkler.

Jäger

Die Boni von Aufwertungen für Täuschungsfertigkeiten wurden erhöht.

Die Boni von mehreren passiven Fertigkeiten wurden erhöht.

Die Abklingzeiten aller Infusionsfertigkeiten wurden erhöht.

Zauberer

Der Schaden von Comboblitz wurde erhöht und die Manakosten wurden verringert.

Der Schaden von Kettenblitz wurde verringert und er ist jetzt gegen Bosse weniger effizient.

Die Abklingzeit der Fertigkeitsverzauberung Flammentod wurde verringert.

Wenn der Verzauberungsbonus von Feuerwand verwendet wird, erscheinen jetzt häufiger Feuerwände unter Gegnern.

Die Glückstrefferchance der Fertigkeitsverzauberung Meteor wurde erhöht.

Kommentar der Entwickler: Wenn wir Änderungen an unseren Klassen vornehmen, verfolgen wir immer das Ziel, dass sich ihre Fertigkeiten eindrucksvoll und mächtig anfühlen – mit eurem Feedback konnten wir dieses Ziel erreichen. Einige Spieler:innen haben festgestellt, dass bestimmte Fertigkeiten zu mächtig sind. Fertigkeiten sollten gleichzeitig interessant einzusetzen und in Bezug auf Gegenstände und das Spielgefühl von Kämpfen interaktiv sein. Zu diesem Zweck haben wir einige Änderungen vorgenommen, beispielsweise an den Dienern des Totenbeschwörers. Durch diese Änderung fühlen sie sich im Kampf verwundbarer an und das Erwecken der Toten wird zu einem zentraleren Bestandteil des Gameplays von Totenbeschwörern.

Die Veröffentlichung ist nur der erste Schritt auf dem Weg zur richtigen Klassenbalance, ihr könnt also mit vielen weiteren Updates rechnen, mit denen wir dieses Fundament von Diablo IV weiter verbessern wollen.

BENUTZEROBERFLÄCHE

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der eingebaute Screenreader Hinweise für Tasten, Details zu Spieloptionen und andere Texte der Benutzeroberfläche nicht gelesen hat.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Aktionen nicht dem Mausrad zugewiesen werden konnten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Entrinnen nicht dem rechten Analogstick von Controllern zugewiesen werden konnte.

Der Chat wird jetzt auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt, wenn die Konfiguration mit der zentrierten Aktionsleiste verwendet wird.

Die Werte von Charakteren werden jetzt standardmäßig angezeigt, wenn ihr im Inventar auf die Schaltfläche für Materialien & Werte klickt.

Die Eingaben für Bewegen und Interagieren können jetzt einer Taste zugewiesen werden, während die Eingabe für den Primärangriff einer sekundären Taste zugewiesen ist.

Die im Spiel verwendete Schriftart ohne Serife wurde durch eine neue Schriftart mit Serifen ersetzt.

KÄMPFE

Es wurden mehrere Fehler behoben, durch die mit Bossen wie dem Schlächter nicht interagiert werden konnte.

Der Schwierigkeitsgrad des Schlächters wurde neu evaluiert, sodass er auf den Weltstufen III und IV eine größere Herausforderung darstellt.

Bosse wie T’Chort, Malnok, Vhenard und andere wurden im Hinblick auf ihre Schwierigkeitsstufe für Nahkampfcharaktere neu evaluiert. Daraus sind Änderungen an Angriffen und Mechaniken der Kämpfe entstanden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Bösartige Vampire mit dem Affix Schattenverzauberung wiederholt Aufspießen eingesetzt haben.

KELLER

Die Chance für ein Dungeonereignis in Kellern wurde erhöht.

Keller gewähren jetzt nach ihrem Abschluss immer eine Truhe.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Keller vorzeitig als abgeschlossen gekennzeichnet wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das garantierte Elitemonster nicht in Kellern aufgetaucht ist.

ALLGEMEINE VEREINFACHUNGEN

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler:innen die Angriffsgeschwindigkeit erhöhen konnten, indem sie Angriffe vorzeitig durch Bewegungsbefehle abgebrochen haben.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Charaktere nach dem Laden und Betreten eines Gebiets nicht immun waren und anvisiert werden konnten.

Die Schaltfläche Dungeon zurücksetzen wurde deaktiviert.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich im Sturmtal und in Serac-Entrückung weniger Monster als vorgesehen befunden haben, bis die Kampagnenquests in diesen Gebieten abgeschlossen waren.