Fortnite: Gerücht: Doctor Who Crossover zum 60. Geburtstag

Ein Crossover zum 60. Geburtstag der Serie Doctor Who könnte womöglich in Fortnite stattfinden.

Über die Jahre hinweg gab es schon zahlreiche Crossover mit bekannten Marken aus den unterschiedlichsten Bereichen. Sei es die NFL, Star Wars, Halo, DC Comics oder zuletzt Attack on Titan: Abwechslung im Battle Royale kam nie auf.

Jetzt gibt es Gerüchte über eine weitere Kooperation in Fortnite.

Angeblich wird es ein Crossover mit der britischen BBC-Serie Doctor Who geben. So behauptet es iFireMonkey, der oftmals schon vorab kommende Inhalte zum Spiel verrät.

Doctor Who ging erstmals am 23. November 1963 auf Sendung. In diesem Jahr feiert die Serie also ihren 60. Geburtstag. Das runde Jubiläum wäre also die passende Gelegenheit, um es in Fortnite zu feiern.

Ein Event dazu könnte weiterhin zwei Wochen im Spiel andauern und ein eigenes Event-Tab im Menü des Spiels erhalten, so wie es auch etwa bei Dragon Ball der Fall war.

Im Item-Shop könnten 2 Skins, 2 Spitzhacken, 1 Gleiter und 1 Emote zum Kauf angeboten werden, wie es von iFireMonkey heißt.

Eine offizielle Ankündigung durch Epic Games steht noch aus.