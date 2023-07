Rise of the Triad: Ludicrous Edition: Konsolenversion auf unbestimmte Zeit verschoben

Die Konsolenversion des Retro-Shooters Rise of the Triad: Ludicrous Edition wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Eigentlich sollte Rise of the Triad: Ludicrous Edition Spieler auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC ab dem 31. Juli in ein klassisches Shooter-Abenteuer der 90er Jahre entführen.

Wie Apogee Entertainment, New Blood Interactive und Nightdive Studios jetzt verkünden, wird die Konsolenversion des Shooters erst zu einem späteren, nicht genannten Zeitpunkt erscheinen. PC-Spieler können ihren Nostalgie-Trip weiterhin Ende des laufenden Monats antreten.

Als Grund für die terminlose Verschiebung der Konsolenversion von Rise of the Triad: Ludicrous Edition nennt New Blood Interactive CEO Dave Oshry Zertifizierungsprobleme auf Konsolen.