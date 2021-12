Saber Interactive: Fünf Spielankündigungen in dieser Woche

Fünf Spiele werden Saber Interactive und Focus Entertainment in dieser Woche enthüllen.

Zunächst werden bei den Game Awards in der kommenden Nacht eine Spielankündigung und ein neuer Trailer auf dem Programm stehen. Nur einen Tag später folgen Weltpremieren-Trailer bei der Showcase des Unternehmens im Rahmen des Twitch Winter Gathering.

Beim Twitch Winter Gathering dürfen sich Fans auch über ein exklusives Gespräch zwischen Evil Dead-Star Bruce Campbell, Game Awards-Moderator Geoff Keighley und Saber Interactive Chief Creative Officer Tim Willits über das kommende Horror-Actionspiel Evil Dead: The Game freuen.

Todd Hollenshead, Head of Publishing bei Saber Interactive sagte dazu:

„Saber feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen, und es ist erstaunlich, wie sehr sich das Unternehmen in dieser Zeit entwickelt hat. Unser Unternehmen ist seit langem für seinen hervorragenden Ruf als Entwickler bekannt, und seit dem Beitritt zur Embracer-Familie sind wir an dieser Front weiter gewachsen, indem wir einige der talentiertesten Studios aus der ganzen Welt übernommen haben.“

„Gleichzeitig haben wir im Stillen unsere Publishing-Abteilung und unser Lineup aufgebaut, das mit der Ankündigung zahlreicher neuer Titel für 2022 und darüber hinaus schnell wachsen wird. Wir werden im Laufe dieser Woche sowohl bei den Game Awards als auch beim Twitch Winter Gathering mit Ankündigungen und Trailer-Enthüllungen mehr von unserem kommenden, sehr vielfältigen Programm enthüllen. Ihr werdet in Zukunft noch viel mehr von Saber hören.“