Saber Interactive: Embracer Group für 247,- Millionen verlassen – UPDATE

Embracer Group AB („Embracer“) hat heute eine Vereinbarung zur Veräußerung ausgewählter Vermögenswerte von der operativen Gruppe Saber Interactive für einen Kaufpreis von 247 Mio. USD (2.527 Mio. SEK), einschließlich übernommener Earnout-Verbindlichkeiten in Höhe von 44 Mio. USD (450 Mio. SEK), aber vor jeglicher zusätzlicher Gegenleistung, getroffen.

Durch diese Veräußerung stellt Embracer alle Aktivitäten in Russland ein und verbessert gleichzeitig den Cashflow, reduziert Investitionen, Nettoverschuldung und zukünftige Verbindlichkeiten. Der Käufer ist Beacon Interactive (der „Käufer“), ein Unternehmen, das von Saber Interactive-Mitbegründer Matthew Karch kontrolliert wird.

Als Teil der Transaktion wird Saber Interactive auch Eigentümer von Studios wie 3D Realms, Slipgate Ironworks und New World Interactive bleiben. Aspyr Media, Tripwire Interactive und Tuxedo Labs werden bei der Embracer Group verbleiben.

Es wurde auch bestätigt, dass die Vereinbarung zwischen Embracer und Saber eine Option für letzteres beinhaltet, Zen Studios und Metro-Entwickler 4A Games zu übernehmen.

„Ich freue mich, dass wir eine Win-Win-Lösung für Embracer und die Teile von Saber, die uns nun verlassen werden, gefunden haben. Diese Transaktion versetzt beide Unternehmen in eine stärkere Position, um in Zukunft erfolgreich zu sein. Embracer ist nun in der Lage, gemäß einem früheren Vorstandsbeschluss alle Aktivitäten in Russland einzustellen und gleichzeitig viele Arbeitsplätze in der Entwicklung unter neuer, unabhängiger Eigentümerschaft zu sichern.“

„Gleichzeitig behalten wir wichtige Unternehmen, wertvolle geistige Eigentumsrechte und zukünftige Veröffentlichungsrechte. Der Cashflow wird sofort verbessert, und wir sind weiterhin bestrebt, die Nettoverschuldung zu reduzieren. Die Transaktion verschafft uns zusätzlichen Spielraum für die Tilgung von Schulden in Übereinstimmung mit bestehenden Bankvereinbarungen und wird unsere finanzielle Flexibilität verbessern. Dies ist die erste Transaktion der zuvor erwähnten strukturierten Prozesse und markiert einen kleinen, aber wichtigen Schritt auf unserem Weg, Embracer zum Nutzen aller Mitarbeiter, Spieler und Aktionäre in die Zukunft zu führen“, sagt Lars Wingefors, Mitgründer und Group CEO von Embracer.