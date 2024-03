SMITE 2: Drei Gründer-Editionen vorgestellt

Autor:, in / SMITE 2

Titan Forge Games hat bekannt gegeben, dass die SMITE 2 – Gründer-Edition in Kürze zusammen mit den Versionen Deluxe und Ultimativ erhältlich sein wird.

Spieler können darin zur Gründergottheit werden, um einzigartige Boni in SMITE und SMITE 2 freizuschalten und Vorabzugang zur Fortsetzung der Reihe zu erhalten.

Die Inhalte sind in SMITE sofort nach dem Kauf der Gründer-Edition und in SMITE 2 mit Beginn des Alpha-Tests verfügbar.

Käufer der Gründer-Edition erhalten in diesem Frühjahr während der Alpha-Wochenend-Events vor der Veröffentlichung exklusiven Vorabzugang zum Schlachtfeld von SMITE 2. Zugang wird nur auf der Plattform gewährt, auf der die Gründer-Edition gekauft wurde. Vorbesteller erhalten außerdem den exklusiven SMITE 2-Skin „CacoDämon Ymir“.

Zusätzlich erhalten Gründer den „2x Vermächtnis-Juwelen-Booster“, einen speziellen Avatar in SMITE und ein Abzeichen in SMITE 2, sowie den Titel „Megafan“ für beide Spiele. Mit dem Kauf der Gründer-Edition werden außerdem alle aktuellen und zukünftigen Götter in SMITE 2 dauerhaft freigeschaltet.

Die Deluxe-Gründer-Edition enthält alles oben Genannte und bietet mit dem neuen Cross-Gen-Skin „Nachtwandlerin Neith“ und den Aufstiegspässen für die ersten 11 Gottheiten der Alpha-Veröffentlichung noch mehr epische Inhalte. Aufstiegspässe enthalten götterspezifische Fortschrittsmissionen, mit denen Spieler besondere Prämien freischalten können, wenn sie Spiele in SMITE 2 abschließen.

Wer die Ultimative Gründer-Edition erwirbt, erhält das ultimative SMITE-Erlebnis, schaltet Aufstiegspässe für die ersten 23 Gottheiten der Alpha frei und erhält zusätzlich zu den Inhalten der Deluxe-Gründer-Edition einen speziellen spielübergreifenden Avatar, Titel und ein Abzeichen. Zusätzlich enthält die Ultimative Gründer-Edition den brandneuen T5-Cross-Gen-Skin „Der Gefallene Zeus“.