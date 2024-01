SMITE 2: Nachfolger setzt auf Unreal Engine 5

Autor:, in / SMITE 2

Titan Forge Games, die Macher von SMITE, haben SMITE 2 angekündigt, die nächste Generation ihres Third-Person-Action-MOBAs.

Die Fortsetzung wurde von Grund auf in der Unreal Engine 5 entwickelt und soll ein Erlebnis der nächsten Generation bieten. SMITE 2 kann ab sofort auf Steam und Steam Deck, im Epic Games Store, auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 auf die Wunschliste gesetzt werden und vereint 10 Jahre Erfahrung in einem neuen Erlebnis.

SMITE 2 nimmt alles, was die Spieler an SMITE lieben, und verpackt es in hochmoderne Grafik, Animationen und Gameplay. Mit einer verfeinerten Benutzeroberfläche, aktualisiertem Audio, klareren Zaubereffekten und neuen physikbasierten Fertigkeiten für Götter wie Ymir wurde alles im Spiel verbessert.

Der Wechsel zu einer neuen Backend-Technologie bringt auch modernstes Cross-Play, eine Überarbeitung der Ranglisten, die neue Ränge und Strukturen enthält, sowie ein verbessertes Matchmaking.

Neulinge und Veteran werden neue Götterpantheons, Ausrüstungsverbesserungen, Gameplay-Änderungen und überarbeitete Relikt- und Gegenstandssysteme für eine tiefere Strategie und einen wirkungsvolleren Kampf entdecken.

Neben einem Sichtkontrollplatz und neuen dynamischen Kartenzielen führt SMITE 2 zwei Kraftquellen ein – Stärke und Intelligenz -, um die Fertigkeiten jedes Gottes zu diversifizieren und nuanciertere und abwechslungsreichere Spielstile zu bieten.

Der neu gestaltete Item-Store vereinfacht die Erstellung von Gegenständen und verbessert die Lernkurve neuer Spieler.

Um 40 Millionen SMITE-Spieler zu ehren, wurde ein göttliches Vermächtnisprogramm eingeführt. Es belohnt die Spieler für ihre Zeit und ihre Leistungen in den 10 Jahren von SMITE 1 und honoriert die Ausgaben der Spieler. Jeder Edelstein, den Spieler zuvor ausgegeben haben, wird in SMITE 2 in Legacy-Edelsteine umgewandelt, die für neue Käufe ausgegeben werden können.

Das Divine Legacy-Programm wird 11 einzigartige Skins, Abzeichen, Gold Mastery-Stufen und generationsübergreifende Skins bieten, die in beiden Spielen funktionieren. Ab 2024 werden alle neuen, mit Edelsteinen erwerbbaren Skins in SMITE generationsübergreifend sein.

Titan Forge Games hat sich verpflichtet, SMITE 1 und SMITE 2 gleichzeitig zu unterstützen, wobei die SMITE 1-Server auch nach dem Start des Nachfolgers aktiv bleiben.

Die Spieler können ihre Reise im Originalspiel fortsetzen und gleichzeitig die neuen Horizonte von SMITE 2 erkunden.