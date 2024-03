SMITE 2: Hekate als erste Gottheit enthüllt

Autor:, in / SMITE 2

Wandelt in SMITE 2 zwischen den Welten mit der Hekate, der griechischen Göttin der Zauberei, Hexerei und Magie.

Titan Forge Games hat heute Hekate, eine der von der Community am meisten gewünschten Götter, als erste Gottheit exklusiv für SMITE 2 enthüllt. Die griechische Göttin der Zauberei schließt sich der anfänglichen Liste der Alpha-Götter in der kommenden Fortsetzung des Third-Person-Action-MOBAs an.

Ihre einzigartigen Fähigkeiten, ihr ätherisches Charakterdesign und ihre visuellen Effekte wurden durch den Wechsel von SMITE 2 zur Unreal Engine 5 ermöglicht.

Im Deep-Dive-Video dieser Woche konzentrierten sich die Entwickler auf die Entwicklung von Hekate und darauf, wie die Unreal Engine 5 es dem Design-Team ermöglicht, größeren Einfluss auf die Prototyping-Phasen eines Charakterbausatzes zu nehmen.

Das Ergebnis dieser Änderung ist in Hekates Fähigkeiten zu sehen. Weltenreisende verändern das visuelle Design der Welt für Hekate und feindliche Götter, die von diesem Effekt getroffen wurden. Eine weitere einzigartige Fähigkeit, Zauberfresserin, erlaubt es Hekate, während intensiver Kämpfe einen Orb aufzuladen, um Schaden zu verursachen, der auf verbündeten und gegnerischen Fähigkeiten basiert, die in seiner Nähe gewirkt werden.

Spieler können SMITE 2 jetzt auf Steam, PlayStation 5, Xbox und im Epic Games Store auf die Wunschliste setzen und sich auf SMITE2.com für einen Alpha-Testzugang registrieren. Die bald erhältlichen SMITE 2 Gründer-Edition-Pakete garantieren den Zugang zum Alpha-Test.