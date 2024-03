Sea of Stars: 3-Spieler-Koop-Modus angekündigt

Autor:, in / Sea of Stars

Das gefeierte rundenbasierte RPG Sea of Stars hat diesen Monat den Meilenstein von 5 Millionen Spielern überschritten, und zur Feier des Tages hat Entwickler und Publisher Sabotage Studio einen Teaser für einen neuen Spielmodus veröffentlicht: Couch-Koop für drei Spieler.

Dieser Modus mit dem Namen „Einzelspieler+“ ermöglicht es drei Spielern, gemeinsam in Sea of Stars zu reisen. Unter Beibehaltung der rundenbasierten Wurzeln des Spiels wird jeder Spieler mit einer neuen „Co-op timed hits“-Mechanik an der Durchquerung und dem Kampf teilnehmen, während sie sich mit Freunden auf das große Abenteuer von Sea of Stars begeben.

Der neue Modus befindet sich derzeit in der Entwicklung und weitere Details sollen bald veröffentlicht werden.