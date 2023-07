Sea of Stars: Sabotage Studio-RPG erreicht Meilenstein

Autor:, in / Sea of Stars

Wie die Verantwortlichen von Sabotage Studio via Kickstarter-Update mitteilten, wird das mit Spannung erwartete Retro-RPG eine bedeutende Hürde nehmen. Am Freitag wird laut der Entwickler der goldene Meilenstein erreicht, was bedeutet, dass der Master-Code dann fertiggestellt sein wird. Damit steht der nächste Schritt bevor. Sea of Stars wird den Behörden in aller Welt vorgelegt, damit diese eine Einstufung vornehmen können.

Wie aus dem Update ebenfalls hervorgeht, steht nun außerdem die Demo für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 bereit. Auf der Xbox, dem PC und der Switch konntet ihr Sea of Stars ja bereits antesten.

Sea of Stars erscheint am 29. August für die Xbox Series X|S, die Xbox One, den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Nintendo Switch. Zudem wird das Spiel ab dem ersten Tag per Xbox Game Pass und PlayStation Plus zur Verfügung stehen.