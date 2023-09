Sea of Stars: DLC zum Rollenspiel in Arbeit

Autor:, in / Sea of Stars

Der Entwickler von Sea of Stars arbeitet mit einem kleinen Team an einem DLC für das Rollenspiel.

Das japanische Rollenspiel Sea of Stars feierte schon wenige Tage nach seiner Veröffentlichung einen großen Erfolg. So wurde das Spiel von Sabotage Studio mehr als 100.000-mal verkauft.

Jetzt gibt es weitere gute Nachrichten für die Spieler: Für Sea of Stars wird ein DLC entwickelt.

Gegenüber Radio Canada hat Game Director Thierry Boulanger verraten, dass man das Team in zwei Gruppen aufteilte. Während das eine Team sich einem neuen Projekt widmet, wird das kleinere zweite Team sich um den DLC für das Spiel kümmern.

Da der DLC eines der Ziele der Kickstarter-Kampagne für das Spiel waren, ist mit „Throes of the Watchmaker“ auch schon der voraussichtliche Name des Zusatzinhalts bekannt.