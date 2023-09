Baldur’s Gate 3: Aggressiv geile Begleiter sind ein Bug

Der Entwickler hat nicht beabsichtigt, dass die Begleiter in Baldur’s Gate 3 so unglaublich scharf auf Zuneigung sind.

Die Begleiter in Baldur’s Gate 3 sind scharf wie Nachbars Lumpi. Doch eigentlich sollte das gar nicht in solch einer aggressiven Form vorkommen, wie es im Rollenspiel der Fall ist.

Der Grund, warum die Begleiter in dem Maße so geil sind, ist ein zu niedrig angesetzter Schwellenwert im Spiel, wie Larian mitteilt. Demnach handelt es sich also um einen Fehler, wenn euer Gegenüber recht früh in einer Beziehung Interesse an Sex hat.

Am deutlichsten wurde das Phänomen bei Zauberer Gale. Der ist sofort für eine Nacht im Lager bereit, wenn man ihn aus seinem Loch holt. Auch Tiefling-Barbarin Karlach hat ein ähnliches Bedürfnis, in dem Fall nach einem Halbelf.

Für einige der Begleiter wurde dieses Problem mittlerweile behoben, für andere nicht. Sven Vincke von Larian sagte, es gab eine Menge Leute, die es genossen haben. Doch das ginge alles viel zu schnell. Es sollte lediglich simulieren, wie echte Beziehungen sind. Im echten Leben wäre ein solches Verhalten aber „problematisch“, sagt Vincke.

Ob die Begleiter auch in der Xbox Series X|S-Version von Baldur’s Gate 3 so scharf sind, das werden Spieler zwischen September und November herausfinden, wenn das Rollenspiel dann voraussichtlich erscheinen wird.