Sea of Stars: Soundtrack feiert über 4 Millionen Spieler

Sea of Stars

Bei den Game Awards wurde Sea of Stars ausgezeichnet und das – wie man sieht – aus gutem Grund und gewiss auch zur Freude der Community, denn seit Start verzeichnet das Spiel des Entwicklers Sabotage Studio über 4 Millionen Spieler. Das wurde jüngst mitgeteilt.

Zuvor konnte sich das Sea of Stars-Team bereits über eine Auszeichnung als bestes Indie-Game bei den Golden Joystick Awards freuen und auch bei den BAFTAs wurde das RPG als eines der besten Spiele des Jahres 2023 geehrt.

In einer Mitteilung erklärte Game Director Thierry Boulanger, dass Sea of Stars das Spiel seiner Träume sei und es ihm und den Leuten bei Sabotage alles bedeute, dass es bei den Spielern und den Kritikern derart gut ankomme.

„Sea of Stars ist das Spiel meiner Träume, und zu sehen, dass seine Mission bei Spielern und Kritikern so großen Anklang findet, bedeutet jedem bei Sabotage die Welt“, so Thierry Boulanger, Mitbegründer von Sabotage Studio und Game Director von Sea of Stars. „Das Team hinter diesem Spiel ist die talentierteste und engagierteste Gruppe, mit der ich jemals hätte hoffen können, Sea of Stars zu erschaffen, und ich werde erneut an ihre Brillanz erinnert, während wir mit der Entwicklung des kommenden DLCs für Sea of Stars, Throes of the Watchmaker, fortfahren. Dass die Fans unser Abenteuer in einem so unglaublich erfolgreichen Jahr für Rollenspiele neben den Neuankömmlingen der größten Franchises des Genres anerkannt haben … wir können euch einfach nicht genug dafür danken, dass ihr uns unterstützt, und wir können es kaum erwarten, euch zu zeigen, was als Nächstes für Sea of Stars ansteht.“

Während er in Aussicht stellte, dass man beim DLC Throes of the Watchmaker Fortschritte erziele, erklärte er auch, dass man sich unglaublich glücklich schätzen könne, dass Sea of Stars zwischen all den großen Franchise-RPGs nicht untergegangen sei. Entsprechend könne man es beim Entwickler aufgrund der Unterstützung, die man erhalten habe, kaum erwarten, den Spielern zu zeigen, was in Sea of Stars als Nächstes auf sie zukäme.

Sea of Stars ist das zweite Spiel von Sabotage Studio und spielt im selben Universum wie The Messenger, das preisgekrönte Debüt des Studios. Der legendäre Komponist Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger) hat sich bei Sea of Stars mit dem Komponisten Eric W. Brown zusammengetan, um einen mitreißenden Original-Soundtrack zu produzieren, der diesen Monat auf Streaming-Diensten veröffentlicht wurde:

Verfügbar ist Sea of Stars für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC. Enthalten ist das RPG außerdem im Xbox Game Pass im PC Game Pass sowie in den Extra- und Premium-Abos von PlayStation Plus.

iam8bit wird zudem exklusive physische Ausgaben von Sea of Stars für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series X|S im Jahr 2024 veröffentlichen.