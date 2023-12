Suicide Squad: Kill the Justice League: Entwickler vom jüngsten Leak enttäuscht

Wenige Monate vor dem Release von Suicide Squad: Kill the Justice League gab es einen großen Leak, der Entwickler ist enttäuscht.

Ein geleaktes Bild macht gerade im Netz die Runde, welches einen großen Spoiler für das Actionspiel Suicide Squad: Kill the Justice League verrät. Veröffentlicht wurde es offenbar zuerst auf der Social-Media-Plattform X. Der Account des Users LeakerofCring wurde mittlerweile gesperrt und das Bild entfernt.

Wer mehr über den Leak erfahren möchte, fährt fort, ansonsten seid vor Spoilern gewarnt!

Bei dem betreffenden Spoiler handelt es sich um den Tod von Batman. Offenbar schießt Harley Quinn dem Superhelden einfach in den Kopf, der Rest des Squads schaut dabei einfach zu, wie aus neuem Audiodateien hervorgeht.

Es ist übrigens das letzte Mal das Kevin Conroy Batman seine Stimme leiht. Der Schauspieler und Synchronsprecher verstarb im November 2022 im Alter von 66 Jahren an Darmkrebs.

In einem Statement zeigte sich Entwickler Rocksteady enttäuscht von den Details, die vor der Veröffentlichung des Spiels am 2. Februar 2024 an die Öffentlichkeit gelangten. Man hoffe, dass Spieler selbst jeden Moment der Erzählung erleben werden und bittet darum, Spoiler zu vermeiden und sie auch nicht zu verbreiten.