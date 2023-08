Sea of Stars: Die ersten 30 Minuten im Video

Autor:, in / Sea of Stars

Zu Sea of Stars gibt es ein neues Gameplay-Video, das euch einen neuen Eindruck vermittelt.

Sea of Stars ist ab sofort für alle Xbox Game Pass-Abonnenten erhältlich. Wir von XboxDynasty haben uns das Spiel bereits angesehen und die ersten 30 Minuten für euch festgehalten. In Sea of Stars übernehmt ihr die Kontrolle zweier Kinder der Sonnenwende.

Nachdem eure Ausbildung absolviert ist, müsst ihr nun den Fleshmancer finden und stoppen.

Auf eurer Reise werden euch viele Abenteuer erwarten und die Geschichte nimmt seinen Lauf. In diesem rundenbasierten Spiel müsst ihr Kombos meistern und bei den Zaubern auf das richtige Timing achten. Begleitet die Kinder der Sonnenwende auf dieser Reise, lernt neue Charaktere kennen. Falls ihr eine Auszeit von Kämpfen und Erkunden braucht, könnt ihr auch kochen, angeln oder Minispiele spielen.

