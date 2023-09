Alone in the Dark: Spiel auf das Jahr 2024 verschoben

Horrorspiele leben von der Atmosphäre, von der Anspannung und dem Gefühl der Verwundbarkeit, des Alleinseins.

Damit Alone in the Dark „allein“ ist und nicht im Oktober mit all den anderen Veröffentlichungen konkurrieren muss, wurde das Spiel verschoben.

„Stellt Euch vor, Ihr lauft durch ein altes, verlassenes Anwesen, mitten in der schwärzesten Nacht. Ihr meint, leise Stimmen in der Dunkelheit zu hören, seltsame Geräusche jagen euch einen Schauer über den Rücken … So, nun stellt Euch dieselbe Situation mit 28 Freunden und Bekannten im Raum vor – was ist daran noch gruselig (ok, hängt von den Leuten ab, aber generell)? Daher haben wir uns entschlossen, Alone in the Dark nicht in diesem verrückten Oktober 2023 zu veröffentlichen.“

„Die Gründe

Wir möchten nicht mit all(an) den anderen tollen Releases im Oktober konkurrieren, weder möchten wir den epischen Relase von Alan Wake stören und auch dem zwischen den Skylines der Städte umherschwingenden Spider-Man aus dem Weg gehen, damit wir so ‚Alone‘ in the Dark wie möglich sein können, schieben wir die Veröffentlichung daher auf den 16. Januar 2024. Das wird zum einen dem Spiel nützen, indem wir es noch weiter perfektionieren und es wird auch uns nützen, denn so haben wir Zeit, die starken Games im Oktober zu spielen.“