In Japan ist es möglich eine Samurai Warriors 5 Demo auszuprobieren. Die Demo ist für Xbox One verfügbar.

Samurai Warriors 5 erscheint für PlayStation 4, Xbox One und Switch am 24. Juni in Japan, gefolgt von PlayStation 4, Xbox One und Switch im Westen und PC via Steam weltweit am 27. Juli 2021. Falls ihr die Veröffentlichung nicht abwarten könnt, solltet ihr die Region „Japan“ besuchen und euch dort die Samurai Warriors 5 Demo für Xbox herunterladen.

Die Samurai Warriors 5 Demo Japan könnt ihr direkt über die Xbox-Konsole herunterladen. Dazu gibt es hier noch einmal einige Spielszenen zu sehen: