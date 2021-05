Scorn: Neuigkeiten zum Horrorspiel in Kürze

Wie die Entwickler Ebb Software Studio des atmosphärischen First-Person Horrorspiels Scorn auf Twitter bestätigen, wird man in Kürze umfangreichere Informationen zum Spiel veröffentlichen. Wann oder wo das passieren wird, wurde nicht mitgeteilt, vermutlich aber während E3 oder vielleicht dem SummerGameFest.

We will disclose more substantial info soon enough.

— Scorn (@scorn_game) May 21, 2021