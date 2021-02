Sea of Thieves: 35 Monate nach Veröffentlichung größer und besser als je zuvor

Autor:, in / Sea of Thieves

Rares Abenteuer Sea of Thieves stellt 35 Monate nach Veröffentlichung den Rekord für die meisten aktiven Spieler auf.

Joe Neate, der Executive Producer, äußerte sich im Video (weiter unten) über die „unglaubliche“ Entwicklung von Sea Of Thieves – auch noch 35 Monate nach der Veröffentlichung. Er bedankte sich für alle, welche „von Anfang an dabei waren und in letzter Zeit zu uns gestoßen sind“.

Er wies darauf hin, dass 2021 das bisher für Spieler und Entwickler spannendste und größte Jahr wird. Der Start des neuen Season-Plans – bei dem alle paar Monate neue Inhalte hinzugefügt werden – ist „nur der Anfang“, so Neate.

Um die steigenden Spielerzahlen zu halten, hat das Studio neue Mitarbeiter eingestellt. Das Wachstum der aktiven Spieler soll auch die Mitarbeiterzahl widerspiegeln und das Team bei RARE soll Sea of Thieves weiterhin tatkräftig unterstützen, erklärte Neate.

Rare will das Spiel „so groß wie möglich machen“. Um dieses Ziel zu erreichen, beinhaltet das letzte Update neue freischaltbare Skins für Spieler, Waffen, Schiffe und mehr. Außerdem können PC-Spieler jetzt über Steam ihre Freunde einladen, um das gemeinsame Spielen noch einfacher zu gestalten. Dem Spiel wurde eine neue Einstellung spendiert, mit welcher ihr zwischen Mono- und Stereo-Ausgabe wechseln könnt, falls eines von Beiden bei euch Probleme verursacht. Zum Schluss gibt Neate noch bekannt, dass die japanische Lokalisierung ebenfalls erhältlich ist.

Wenn ihr noch mehr über die neue Version und den großen Erfolg wissen möchtet, schaut einfach mal in das folgende Video rein: