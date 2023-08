Sea of Thieves: Hotfix beseitigt schweren Bug mit roten Heringen

Autor:, in / Sea of Thieves

Ein neuer Sea of Thieves Hotfix behebt das Problem, dass euer Abgesandten-Rang nicht aufsteigen konnte, wenn ihr rote Heringe geladen habt.

Die Reise zu der Insel Mêlée ist schon in vollem Gange und ihr Landratten habt schon längst wieder auf eurem Schiff in Sea of Thieves angeheuert. Doch leider machen ein paar Bugs dem ein oder anderen von euch einen ordentlichen Strich durch die Rechnung.

Am verheerendsten ist der Fehler, der auftreten kann, wenn ihr auf dem Weg zur Insel aus Monkey Island rote Heringe geladen habt. Solange die ungewöhnliche Ladung an Board ist, könnt ihr in eurem Abgesandten-Rang nicht aufsteigen. Verrückt, oder?

Ebenso gab es den ein oder anderen Übersetzungsfehler in den Untertiteln, die euch noch verwirrter drein schauen lassen, als Gouverneurin bei ihrem ersten Treffen mit Guybrush Threepwood.

Diese beiden, sowie weitere Fehler in der aktuellen Version, behebt das Team schnell mit dem Hotfix 2.8.41, welcher sofort installiert werden kann. Die kompletten Patch-Notes, sowie weitere Informationen zu aktuell bekannten Problemen, findet ihr hier.