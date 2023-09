Sea of Thieves: Weitere Legend of Monkey Island-Tale spielbar

Autor:, in / Sea of Thieves

The Legend of Monkey Island wird mit „Die Suche nach Guybrush“ in Sea of Thieves fortgesetzt.

Die Insel Mêlée braucht euch wieder einmal. Es ist an der Zeit zurückzukehren, denn das The Legend of Monkey Island-Crossover, das im Juli begann und die Spieler auf eine Reise schickte, um den legendären Guybrush Threepwood wiederzutreffen und den schurkischen Captain LeChuck zu besiegen, ist zurück in Sea of Thieves.

Ab sofort ist die zweite Tall Tale der Trilogie spielbar und verspricht eine Welle neuer Aufregung und Erfahrungen.

Was bisher geschah

Die Spieler durften letzten Monat in der ersten Erzählung, „Die Reise zur Insel Mêlée“, ihren ersten Ausflug in diesen neuen Spielplatz machen. In diesem ersten Abenteuer, das sich tief im Meer der Verdammten abspielt, lernten die Spieler ein verzerrtes Abbild der klassischen Mêlée-Insel kennen.

Mit einem unheilvollen Nebel, der einen Großteil der Insel bedeckt, und Guybrush Threepwood in der unwahrscheinlichen Position des Gouverneurs, lag es an den Spielern, den Dingen auf den Grund zu gehen. Durch das Lösen von Rätseln, das Anfreunden mit Einheimischen durch kleine Dienste und das Auffinden von Münzen, mit denen sie ihren Weg bezahlen konnten, nahm die Geschichte allmählich Gestalt an.

Schließlich erhielt der Spieler eine Audienz beim geschätzten Gouverneur Guybrush, gefolgt von einem erbitterten Kampf mit den Geisterpiraten von Kapitän LeChuck und – für die siegreichen Piraten – einem abschließenden Besuch bei Corina im International House of Mojo.

Neue Mechanismen erforschen

Jetzt ist die Zeit gekommen, das Abenteuer fortzusetzen! Nachdem sie erfahren hat, dass Corina einen Weg gefunden hat, den Bann zu brechen und Guybrush von seinem Wahn zu befreien, rekrutiert Kapitän Kate Piraten, um den Plan auszuführen. Um das Heilmittel herzustellen, müsst ihr zurück zur Insel Mêlée reisen und drei Symbole für wahren Piratenmut suchen. Sie können nur von den schärfsten und gerissensten Piraten erlangt werden, also behaltet euren Verstand im Auge, während ihr mehr von der Insel und ihren Bewohnern erkundet.

Vollgepackt mit neuen Orten und Gesichtern, bietet „The Quest for Guybrush“ eine große Erweiterung zu allem, was ihr bisher gesehen habt. In diesem Märchen müsst ihr den Kampf mit dem Beleidigungsschwert meistern, euch der Bestie stellen, zu euren schatzsuchenden Piratenwurzeln zurückkehren und vieles mehr. Erwartet in diesem turbulenten neuen Kapitel der Geschichte viele neue Überraschungen für langjährige und neue Fans von Monkey Island gleichermaßen.

Wie bisher könnt ihr euch allein oder in einer Crew durch das Abenteuer arbeiten, und zwar auf einer isolierten Karte, sodass ihr euch Zeit lassen könnt, ohne mit anderen Crews in Kontakt zu treten. Und mit der ganzen Weite der Insel Mêlée zu Ihren Füßen gibt es viel zu entdecken!

Ikonische Outfits

Ein wichtiger Teil des Piratenabenteuers ist es natürlich, sich entsprechend zu kleiden. Hier kommt die begleitende Welle der Monkey Island-inspirierten Kosmetika des Piraten-Emporiums ins Spiel.

Mit dem Schiffsset Mad Monkey könnt ihr euer Schiff nach dem Vorbild eines berüchtigten karibischen Schiffswracks gestalten. Glücklicherweise ist das Design nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass euer Schiff das gleiche Schicksal erleiden wird – und um das sicherzustellen, könnt ihr eure Seitenwaffen ergänzen und eure Beute mit den passenden Mad Monkey-Waffen bewachen.

Was die Garderobe angeht, so könnt ihr euch mit dem Guybrush-Kostümset endlich in euren Lieblings-Piraten verwandeln, während das Elaine-Kostümset die Möglichkeit bietet, der berühmten ehemaligen Gouverneurin nachzueifern. Versierte Duellanten sollten das Carla-Kostümset bevorzugen, das der legendären Schwertmeisterin der Insel Mêlée Tribut zollt.

Also, seid ihr bereit für das nächste „Tall Tale“? Guybrush braucht euch, und die Insel Mêlée wird sich nicht selbst retten können. Die Erzählung „Die Suche nach Guybrush“ ist für alle Sea of Thieves-Spieler kostenlos und ab sofort erhältlich. Also bereitet euch vor, packt eure besten Beleidigungen ein und schaut bei Capsize Charters vorbei, um loszulegen…