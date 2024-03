Seed of Life: Release-Termin zum Puzzle-Adventure gelöst

Autor:, in / Seed of Life

Einen Planeten vor seiner völligen Zerstörung bewahren müssen Spiele in Seed of Life.

Pflegt eine sterbende Welt und erobert ihre Lebenskraft von grausamen Eindringlingen zurück, wenn Seed of Life am 27. Mai 2024 im Handel für Nintendo Switch, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und Xbox One erscheint.

Die Konsolenversion von Seed of Life enthält wichtige Verbesserungen gegenüber der PC-Version von 2021, darunter eine fein abgestimmte Controller-Unterstützung und eine überarbeitete Kamerasteuerung.

Seed of Life spielt auf einem zerstörten Planeten, der von einer grausamen außerplanetarischen Zivilisation bedroht wird, die die Seele der Welt vergiftet.

Während sich die Sonne verdunkelt und sich das Chaos über Lumia ausbreitet, macht ihr euch auf den Weg, um die Quelle der Lebenskraft des Planeten zu finden, in einem letzten, verzweifelten Versuch, eure Heimat vor der völligen Zerstörung zu retten.

Die Reise durch Lumia führt euch durch dystopische Landschaften, die von Gift gezeichnet sind, mit einem Hauch von verblassender Schönheit inmitten von Verfall und Verwüstung.

Ihr müsst Umwelträtsel lösen und lernen, wie man in dieser feindlichen Landschaft überlebt, und dann eure neu gewonnenen Fähigkeiten nutzen, um gegen die fremden Mächte zu kämpfen, die euer Vorankommen blockieren.

Mit Cleverness, Geschicklichkeit und guter Planung werdet ihr es schaffen und vielleicht sogar Lumia eine Chance geben, wieder zum Leben zu erwecken.

Features

Eine emotionale Reise: Eine dramatische Geschichte voller Geheimnisse. Stellt euch euren Ängsten und findet einen Weg, Lumia wieder zum Leben zu erwecken.

Eine dramatische Geschichte voller Geheimnisse. Stellt euch euren Ängsten und findet einen Weg, Lumia wieder zum Leben zu erwecken. Faszinierende Grafik: Ein wunderschönes Sci-Fi-Setting in einer verblassenden Zukunft, in der leuchtende Farben mit völliger Dunkelheit kollidieren.

Ein wunderschönes Sci-Fi-Setting in einer verblassenden Zukunft, in der leuchtende Farben mit völliger Dunkelheit kollidieren. Dynamische Action: Ein storybasiertes Abenteuer voller Rätsel, die es zu lösen gilt, und gefährlicher Schatten. Erlernt einzigartige Fähigkeiten und versucht, in einer feindlichen Umgebung zu überleben.

Ein storybasiertes Abenteuer voller Rätsel, die es zu lösen gilt, und gefährlicher Schatten. Erlernt einzigartige Fähigkeiten und versucht, in einer feindlichen Umgebung zu überleben. Halboffene Welt: Erkundet frei eine wunderschöne und weitläufige Welt, in der Geheimnisse in jeder Ecke versteckt sind und die Umgebung eure Fähigkeiten auf die Probe stellt.