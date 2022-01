SEGA: Keine NTF-Verkäufe bei negativer Wahrnehmung

Immer mehr Entwickler und Publisher setzen auf NTF und Blockchain, um diese zu Monetarisierungszwecken einzusetzen, so auch SEGA. Allerdings scheint hier die Aufmerksamkeit auf der Kritik zu diesem heiklen Thema zu liegen.

Während eines Management-Meetings räumte SEGA die weit verbreitete Kritik an NFTs in Spielen ein und sagte, dass dies und verschiedene andere Faktoren sorgfältig abgewogen werden müssen, bevor das Unternehmen eine endgültige Entscheidung trifft. Dabei sagt SEGA, wenn die eigenen NFT-Pläne als „reine Geldmacherei“ wahrgenommen werden, wird das Unternehmen möglicherweise die Entscheidung treffen, diese Pläne ganz fallen zu lassen.

„In Bezug auf NFT würden wir gerne verschiedene Experimente ausprobieren und haben bereits viele verschiedene Studien und Überlegungen angestellt, aber zu diesem Zeitpunkt ist noch nichts in Bezug auf P2E entschieden“, sagte SEGA.

„Es gab bereits viele Ankündigungen dazu, auch in Übersee, aber es gibt Nutzer, die im Moment negativ reagieren. Wir müssen viele Dinge sorgfältig abwägen, z.B. wie wir die negativen Elemente abmildern können, wie weit wir dies im Rahmen der japanischen Vorschriften einführen können, was von den Benutzern akzeptiert wird und was nicht. Dann werden wir weiter darüber nachdenken, ob dies zu unserer Mission ‚Constantly Creating, Forever Captivating‘ führt, aber wenn es als einfache Geldmacherei wahrgenommen wird, würde ich gerne eine Entscheidung treffen, nicht weiterzumachen.“