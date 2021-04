Senua’s Saga: Hellblade 2: Diary of a Digital Hooman Episode 2 veröffentlicht

Melina Juergens, Darstellerin der Hauptfigur in Senua’s Saga: Hellblade 2, gibt in Episode 2 Warriors in the Making von Diary of a Digital Hooman weitere Einblicke in die Entstehung des kommenden Action-Adventures und Nachfolgers von Hellblade: Senua’s Sacrifice.

Diary of a Digital Hooman – Episode 2: Warriors in the Making:

Wann Senua’s Saga: Hellblade 2 exklusiv für Xbox Konsolen veröffentlicht wird, steht noch nicht fest.